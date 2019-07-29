Красноярский губернатор рассказал о вреде тушения лесных пожаров

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе встречи со студентами Сибирского федерального университета на международном форуме «Бирюса» заявил, что вредно тушить лесные пожары в охраняемых зонах.

В ходе встречи студенты спросили, почему очаги бушующих в Красноярском крае пожаров не стали ликвидировать в самом начале возгораний. Усс попытался уйти от прямого ответа на вопрос.

«Никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а, может, даже и вредно», – передает Ura.ru слова губернатора Красноярского края.

Тем временем пресс-служба полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло сообщает, что по состоянию на утро 29 июля, «в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади 1,603 млн га».

При этом самая сложная обстановка наблюдается в Красноярском крае (94 пожара) и Иркутской области (137 пожаров), передает RT.

В связи со сложившейся ситуацией Меняйло заявил о необходимости принять дополнительные меры по минимизации воздействия задымления на граждан и обеспечить жителей регионов медпомощью.

Ранее сообщалось, что площадь пожаров в лесах Красноярского края превысила 947 тыс. га, увеличившись за сутки на 8 тыс. га. Авиалесоохрана назвала причины масштабных лесных пожаров, бушующих в Сибири.