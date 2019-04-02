Фарион призвала посадить Зеленского за разговоры на русском языке

Бывший депутат Верховной рады, а также представитель украинских националистов Ирина Фарион призвала срочно посадить за разговоры на русском языке кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Фарион прокомментировала видео первого выступления Зеленского после того, как стали известны результаты выборов. Она с возмущением отнеслась к тому, что кандидат в президенты говорил на русском языке, пишет «Московский комсомолец».

«I don't understand («Я не понимаю» – прим. ВЗГЛЯД), что оно несло. Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская во второй тур», – заявила националистка.

Она несколько раз повторила слово «оно» в отношении Зеленского, а также добавила, что политик «насилует» защищающих украинский язык и Украину.

После вопроса о том, что же делать с тем большинством, которое голосовало 31 марта на выборах за Зеленского, Фарион ответила, что объявляет лидеру президентского рейтинга и всем его сторонникам «персональную войну».

Напомним, осенью 2018 года Фарион назвала русский язык «языком оккупантов» и поругалась из-за него с двумя политиками во время прямого эфира. Ранее она призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.