Три украинских политика поругались в прямом эфире из-за «языка оккупантов»

Экс-депутат Верховной рады и защитница украинского языка Ирина Фарион, бывший глава Запорожской областной государственной администрации Евгений Червоненко и общественный деятель Дмитрий Спивак поругались из-за русского языка в прямом эфире телеканала Newsone.

Фарион назвала русский язык языком оккупантов, заявив, что на Украине всех надо обязать использовать лишь государственный язык. Она убеждена, что за несоблюдение данного правила необходимо ввести ответственность вплоть до уголовной, пишет РИА «Новости».

Также политик раскритиковала законопроект, в котором говорится о том, что государственный язык не должен препятствовать языкам национальных меньшинств. Она считает, что на Украине не имеют права учиться и работать те, кто в совершенстве не владеет украинским языком.

В ответ Спивак обвинил Фарион в дискредитации ценности толерантных отношений в обществе.

«Для меня русский язык – это не язык оккупанта, для меня это язык Толстого, Пушкина, Лермонтова! Точно не госпоже Фарион и госпоже Ницой определять, на каком языке кому из граждан Украины говорить!» – высказался Спивак.

Червоненко поддержал такую позицию и поинтересовался у Фарион, когда она говорила правду: во время своих последних выступлений или в то время, когда она была преподавателем по основам марксизма-ленинизма и являлась кандидатом в члены Компартии СССР.

В ответ экс-депутат Рады отправила своих оппонентов «на свои этнические исконные земли», подразумевая Россию.

Ранее Фарион призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.