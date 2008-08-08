Писательница Ницой оскорбила русскоговорящих украинцев

Украинская писательница Лариса Ницой назвала русскоязычных украинцев «слабым звеном», мозг которых «заражен вирусом российской пропаганды».

Комментируя ситуацию в городе Днепр, где мэр Борис Филатов отказался запрещать российские песни, Ницой написала в Facebook, что русскоязычные украинцы уязвимы для «российской пропаганды».

Так, по словам писательницы, мозг русскоговорящих украинцев «захвачен вирусом», который заставляет его «смотреть на мир глазами россиянина». Под «вирусом» Ницой подразумевает, в том числе, песни и фильмы на русском языке, а «прививкой» от них писательница считает украинский язык.

Ницой известна своими скандальными заявлениями. Так она раскритиковала систему образования Украины за чрезмерное количество уроков по точным наукам и возмутилась в связи с тем, что в летних лагерей на Украине отдыхают дети из ДНР и ЛНР.