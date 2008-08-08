Писательница Ницой призвала не мучить украинских детей математикой и физикой

Украинская детская писательница Лариса Ницой раскритиковала систему образования Украины за чрезмерное количество уроков по точным наукам – даже для детей, имеющих способности в гуманитарной сфере.

«Меня достала школа. До печенок. Иногда хочется ворваться (не в школу, нет) в министерство образования и кого-то отметелить. Я – гуманитарий. Мой муж – гуманитарий. Мой сын – гуманитарий. Он учится в английской специализированной школе – гуманитарной. Беру свеженькое расписание уроков своего гуманитария. В неделю: четыре (!) раза – математика. Три (!) раза – физика. Один (!) раз – украинская литература», – написала она в Facebook.

Она заявила, что ей и ее мужу в жизни почти не пригодились знания, полученные при изучении точных наук. Во всем она обвинила «советскую систему образования», которая не предполагала вариативности для учеников с разными складами ума. По ее словам, такая советская практика применяется и в современных школах.

«У меня вопрос, почему у моего сына, гуманитария, нет уроков риторики или ораторского мастерства? Почему у него, гуманитария, нет уроков психологии, чтобы учиться распознавать конфликт и предотвращать его или учиться строить дружеские отношения? Или это не нужно в жизни?» – написала Ницой.

Она выразила недовольство и тем, что на дополнительное изучение интересных ее ребенку предметов времени не хватает из-за физики и математики.

«Он будет сидеть с репетиторами над ненавистными предметами! Потому что эти предметы влияют на бал аттестата, который нужен при поступлении», – заявила она.

«Для чего этими предметами мучить будущих журналистов, актеров, дипломатов, писателей? За что? За что минобразования так мучает наших детей? За что вы отбираете у них детство, убиваете их время? Нам, родителям, не нужны колонии строгого режима по содержанию там наших детей на неинтересных, ненужных уроках», – заявила она.

Ницой в последнее время часто выступает в СМИ с громкими заявлениями: так, она призывала изолировать украинских детей от детей из Донбасса в летних лагерях, возмущалась из-за незнания школьниками личности Степана Бандеры и требовала переименовать Россию.