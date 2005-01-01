Фарион отказалась признавать существование русскоязычных граждан Украины

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион утверждает, что на Украине нет русскоязычных граждан.

Она упрекнула украинцев в том, что они являются «слабой нацией», поскольку, по ее словам, позволяют себя «унижать», передает RT со ссылкой на «ИнТБ».

«И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения», – утверждает Фарион.

Она считает, что все, кто разговаривают на Украине на русском языке – «это либо рабы, либо оккупанты». Фарион призвала отказывать гражданам страны в получении образования и приеме на работу, если они не говорят по-украински.

Напомним, Фарион призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим, а кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за разговоры на русском языке, по ее мнению, следует срочно посадить «за решетку».

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