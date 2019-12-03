Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО.

Венгрия давно уже недовольна тем, как на Украине обращаются с венгерским меньшинством, проживающим в Закарпатье – 150 тысяч этнических венгров находятся под особой опекой Будапешта. После того, как два года назад вступил в силу новый украинский закон об образовании, сокративший возможность обучения на языках нацменьшинств, позиция венгерских властей стала еще более жесткой. Будапешт использует свое членство в НАТО и ЕС для давления на Киев.

Например, Венгрия уже несколько лет блокирует заседания Совета Украина-НАТО. На днях венгерский посол на Украине Иштван Ийдятро пообещал делать это и дальше:

«Венгрия не блокирует процесс интеграции Украины в НАТО. Мы блокируем только один форум, это политический уровень - Совет Украина- НАТО. И будем блокировать дальше. Почему мы блокируем совместные декларации на этом политическом уровне? Потому что считаем НАТО не только военной организацией. Если ты хочешь стать членом НАТО, у тебя должны быть обязательства соблюдать права человека. На наш взгляд, принят закон об образовании противоречит этим принципам».

В конце октября, причем как раз в тот день, когда Будапешт посещал Владимир Путин, венгры заблокировали даже заявление представителей стран НАТО по Украине. Правда на следующий день они сняли блокировку, но только после того, как в документе были учтены предложения Будапешта по венгерской общине, проживающей в Закарпатье.

Тогда на совместной пресс-конференции с Путиным венгерского премьера Виктора Орбана спросили про претензии к Украине. Он отвечал долго и подробно, говоря о том, что венгерское меньшинство «страдает от дискриминации, живет под угрозой и очень часто подвергается физическому насилию». При этом Орбан сделал специальную оговорку:

«Когда СМИ пишут об отношениях Венгрии и Украины, очень часто почему-то они объясняют эту ситуацию в российско-венгерском контексте. Думаю, что это неприемлемо, наши отношения с Украиной нужно интерпретировать в контексте венгерских и украинских отношений. Думаю, что это единственный способ понять ситуацию...

Мы решаем свои собственные национальные проблемы и боремся за свои собственные национальные интересы.

И мы надеемся, что ситуация улучшится со временем. И я думаю, что это не преувеличение, если я скажу, что предыдущее правительство Украины проводило противовенгерскую политику».

Это было сказано в конце октября. И в принципе нет ничего удивительного, что премьер-министр сделал акцент на том, что не нужно пристегивать отношения с Украиной к венгеро-российским связям. Так оно и есть – Будапешт действительно отстаивает права своих соплеменников в других странах, например, в той же Румынии (северная часть которой, Трансильвания, вообще является исторически венгерской). А выпячивать совпадение позиций и уж тем более координацию с Москвой Орбану совершенно незачем: им и так в Евросоюзе либералы и евроинтеграторы пугают детей.

Однако, как сейчас выяснилось, еще до поездки Путина в Будапешт, Венгрия предложила России совместно бороться за права нацменьшинств на Украине. Разговор на эту тему состоялся в конце сентября в Нур Султане на полях совещания спикеров парламентов стран Евразии, в котором участвовали главы парламентов Венгрии и России. Как рассказал во вторник Вячеслав Володин, он обсуждал эту тему со спикером Нацсобрания Венгрии Ласло Кевером:

«К нам в Государственную Думу обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь их право на изучение языка. После принятия Радой закона о языке, об образовании такого права лишены народы, проживающие на территории Украины... Обсудив этот вопрос вместе с моим коллегой, с председателем парламента Венгрии, считаем необходимым более активно защищать права национальных меньшинств... проживающих на территории Украины. Такая же позиция, знаю, у Польши, Румынии. Поэтому было бы правильно, чтобы украинские власти не только услышали, но и прекратили нарушать основополагающие права граждан, проживающих на Украине».

Володин добавил, что Дума будет заявлять свою позицию о недопустимости нарушения на Украине основополагающих прав «малых народов» на площадках ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Но Венгрия может поднимать этот вопрос не только там, но и в Европарламенте, и на уровне Совета Европы, и в НАТО. Что она, собственно говоря, уже и делает. Более того, с 1 декабря у Венгрии появился новый инструмент влияния на Украину. В новом европейском правительстве, Еврокомиссии, пост еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства (то есть как раз отношений в том числе и с Украиной) занял бывший представитель Венгрии при Евросоюзе Оливер Вархели.

47-летний дипломат большую часть жизни проработал в Брюсселе и не претендовал на пост еврокомиссара. Это кресло, полагавшееся в порядке очереди и ротации Венгрии, должен был занять бывший министр юстиции в правительстве Орбана — Ласло Трочани. Но его кандидатуру заблокировали в Европарламенте во многом как раз с подачи «друзей Киева». Ведь украинские власти сразу же, как стало известно о выдвижении Трочани, забили тревогу – венгр будет предвзят к Украине из-за Закарпатья.

В итоге Трочани не набрал необходимого числа голосов в Европарламенте. Неофициально из-за его «возможных связей с Россией» (история с выдачей в Москву, а не в США двух российских граждан, обвиняемых в торговле оружием), а формально из-за «неспособности выполнять свои функции из-за конфликта интересов, обнаруженного при рассмотрении декларации о финансовых интересах».

Но пост еврокомиссара все равно остался за Венгрией. И Оливер Вархели, несомненно, припомнит Киеву всё. При этом ему не нужно будет ничего нарушать и даже быть предвзятым: при утверждении в Европарламенте от него потребовали публично поклясться, что он не будет выполнять указания властей ни одной из стран ЕС, подразумевая, естественно, Виктора Орбана. Чтобы вывести из себя Киев, Вархели будет достаточно будет просто требовать от Украины приведения местного законодательства по языкам и правам нацменьшинствам в соответствии с европейскими нормами. И это автоматически будет означать более чем действенную защиту венгерского меньшинства на Украине.

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Естественно, что интересы России и Венгрии на Украине пересекаются не только в вопросе защиты языков – русского или венгерского. Как и Россия, Венгрия, пусть и в неофициальном порядке, оценивает происходящее на Украине как внутренний конфликт, а события на Донбассе как гражданскую войну, чем вызывает бесконечные протесты киевского МИДа.

И самое главное – Венгрия не считает правильным курс на евроинтеграцию и атлантизацию Украины. Не только потому, что не верит в его успешность, но и потому, что привыкла сама быть самой восточной частью Запада. Кроме того, венгры не хотят углубления конфликта между Западной Европой и Россией, а попытка евроинтегрировать Украину именно к нему и приведет. Позиция же Венгрии состоит в том, что ей выгодны хорошие и близкие отношения и с Россией, и с Европой. Как говорил тот же Виктор Орбан:

«У нас есть такой исторический и политический опыт, что если между западной и восточной частью Европы отношения напряжены, Венгрия всегда проигрывает. Если эти отношения хороши, тогда Венгрия выигрывает. Поэтому мы заинтересованы и в будущем будем заинтересованы в том, чтобы между западными структурами и Российской Федерацией сотрудничество как можно больше улучшалось».

Именно такая позиция Венгрии в сочетании с личными волевыми качествами Орбана делает эту маленькую, но чрезвычайно выгодно расположенную страну одним из важных партнеров России в Европе, в том числе и по украинскому вопросу.

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