Венгрия предложила России вместе бороться за права нацменьшинств на Украине

Национальное собрание Венгрии предложило Госдуме объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины», – передает его слова ТАСС.

Володин напомнил, что на Украине проживает большое число поляков и венгров. Также он призвал изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ.

«Если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, в первую очередь она должна избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике. Нельзя спускать с рук националистам их поведение», – заявил Володин.

Напомним, Будапешт выступает против украинского закона об образовании, требуя вернуть закарпатским венграм права на обучение на родном языке. Киев же обвиняет Венгрию в попытках создать свой анклав на территории Украины. Россия также выступает против нового законодательства на Украине, которое значительно ущемляет права многочисленных русскоязычных жителей страны.