Киев обвинил Венгрию в попытке создать анклав на Украине

Венгрия пытается создать свой анклав на территории Украины, заявил врио главы МИД Украины Егор Божок.

По мнению МИД Украины, осложнения в двусторонних отношениях спровоцировано стремлением главы правительства Венгрии Виктора Орбана к ирредентизму – воссоединению территорий, передает «Голос Америки».

Божок отметил, что Украина считает жителей Закарпатской области своими гражданами венгерского происхождения, а Венгрия видит в них венгров Закарпатья.

«Подчеркиваю – Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины», – заявил Божок.

По его словам, Киев не желает, чтобы на территории Украины появился венгерский анклав.

Подчеркивается, что подобные проблемы с Венгрией возникли не только у Украины, но и у других стран Европы – Сербии, Словакии, Румынии.