Киев возмутился изображением части территории Украины под флагом Венгрии

МИД Украины обратил внимание правоохранителей на публикацию в газете «Карпаталия», издаваемой обществом венгерской культуры Закарпатья, в которой часть территории страны обозначена под флагом Венгрии, сообщил врио министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Божок сообщил в Twitter, что в газете «Карпаталия» общественной организации «Общество венгерской культуры Закарпатья» в статье под лозунгом «Венгр, вставай!» ряд территорий Украины обозначили под флагом Венгрии.

Он назвал публикацию «сепаратизмом» и добавил, что генпрокуратура и служба безопасности Украины должны инициировать расследование.

Божок подчеркнул, что уже написал соответствующие письма в эти ведомства.

Ранее МИД Украины вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за высказываний министра внешней экономики и иностранных дел республики Петера Сийярто о нарушениях языковых прав венгерской общины.

Тогда Божок потребовал не переходить «красные линии» во взаимодействии с украинцами венгерского происхождения из Закарпатья.