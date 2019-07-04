Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвану Ийдярто из-за высказываний министра внешней экономики и иностранных дел республики Петера Сийярто о нарушениях языковых прав венгерской общины на Украине.

По мнению Киева, высказывания Сийярто на Международной конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто якобы «не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям», передает ТАСС.

Высказывания Сийярто, вызвавшие в Киеве возмущение, касались нарушения прав венгерской общины на Украине в связи с принятием закона об образовании, а также призыва министра к Владимиру Зеленскому не продолжать антивенгерскую политику Петра Порошенко.

В свою очередь МИД Украины утверждает, что украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла на встречу Венгрии по имплементации закона «Об образовании». В заявлении ведомства отмечается, что в законе учтена просьба венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года.

И. о. главы МИД также подчеркнул, что в мае 2019 года Украина инициировала разработку алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинском- венгерских отношениях, а ответа пока не получила.

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка.

Будапешт раскритиковал документ, подчеркнув, что документ нарушает права венгерского меньшинства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала документ противоречащим конституции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что после вступления в должность проверит, соответствует ли закон конституции. Вопреки этому, 21 мая Зеленский призвал Венгрию не стоять на пути Украины в НАТО.

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