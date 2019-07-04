Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

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5 июля, пятница  |  Последнее обновление — 01:15  |  vz.ru
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

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          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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          • Нет

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            Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

            4 июля 2019, 23:59

            Текст: Антон Никитин

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            Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвану Ийдярто из-за высказываний министра внешней экономики и иностранных дел республики Петера Сийярто о нарушениях языковых прав венгерской общины на Украине.

            По мнению Киева, высказывания Сийярто на Международной конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто якобы «не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям», передает ТАСС.

            Высказывания Сийярто, вызвавшие в Киеве возмущение, касались нарушения прав венгерской общины на Украине в связи с принятием закона об образовании, а также призыва министра к Владимиру Зеленскому не продолжать антивенгерскую политику Петра Порошенко.

            В свою очередь МИД Украины утверждает, что украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла на встречу Венгрии по имплементации закона «Об образовании». В заявлении ведомства отмечается, что в законе учтена просьба венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года.

            И. о. главы МИД также подчеркнул, что в мае 2019 года Украина инициировала разработку алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинском- венгерских отношениях, а ответа пока не получила.

            Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка.

            Будапешт раскритиковал документ, подчеркнув, что документ нарушает права венгерского меньшинства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала документ противоречащим конституции Украины.

            Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что после вступления в должность проверит, соответствует ли закон конституции. Вопреки этому, 21 мая Зеленский призвал Венгрию не стоять на пути Украины в НАТО.

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