Захарова назвала закон о языке противоречащим конституции Украины

Министерство иностранных дел России прокомментировало прошедшие на Украине выборы президента и принятие закона об исключительности украинского языка.

«В целом состоявшиеся на Украине выборы никак нельзя воспринимать как образец свободного, независимого волеизъявления, это очевидно. Сегодня, тем не менее, ясно другое. Несмотря на все политтехнологические, административные методологии и методики властей, жители Украины своими голосами, своим голосованием выразили негативное отношение к той разрушительной политике, которая проводилась пять лет режимом Порошенко», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что Москва принимает к сведению результаты волеизъявления на Украине, но дальнейшие перспективы отношений с новым руководством страны будут зависеть от практических шагов Киева, в том числе от «готовности нового украинского руководства нести ответственность за принимаемые решения, выполнения международных договоренностей, включая урегулирование кризиса в Донбассе» на основе минского комплекса мер.

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Представитель МИД также прокомментировала закон об исключительности украинского языка, который ранее был принят Верховной радой Украины.

«По своей сути он является законом о принудительной украинизациии, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запрет на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни», – сказала Захарова, уточнив, что многие положения этого закона противоречат ряду международно-правовых норм, а также Конституции Украины, передает ТАСС.

Ранее Мария Захарова заявила, что после победы Зеленского на президентских выборах, Украина может осуществить перезагрузку на основе выработки общенациональной повестки.