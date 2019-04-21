Захарова дала совет Зеленскому

Украина может осуществить перезагрузку на основе выработки общенациональной повестки после избрания Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«При понимании всего мирового закулисья все равно скажу: Украина может осуществить перезагрузку», – написала она в Facebook.

«Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки», – пояснила она.

«Чтобы в следующий раз не пришлось, как сейчас, отключать от голосования миллионы собственных граждан», – отметила Захарова.

Напомним, Петр Порошенко признал поражение на выборах и поздравил Зеленского по телефону.

Кроме того, Зеленский обратился к странам постсоветского пространства.

Москва заявила, что украинские граждане проголосовали за перемены и теперь новому руководству страны нужно понять и реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему новому президенту Украины уже выражают сочувствие.

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