Москва оценила итоги выборов президента Украины

Данные экзитполов показали, что украинские граждане проголосовали за перемены, заявило Министерство иностранных дел России.

«Теперь очередь нового руководства понять и реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны», – передает РИА «Новости» заявление российского внешнеполитического ведомства.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, Зеленский разгромно побеждает Порошенко. Действующий президент Украины признал поражение на выборах, но призвал сторонников не сдаваться.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему новому президенту Украины уже выражают сочувствие.

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