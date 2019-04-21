Порошенко признал поражение на выборах

Петр Порошенко, который, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Украины уступает кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому, призвал свою команду «никогда не сдаваться».

«Друзья, вы самые лучшие», – приводит его слова ТАСС.

«Дорогие члены команды, дорогие соотечественники, сотрудники СМИ, никогда не сдавайтесь. Никогда, никогда, никогда. Не сдавайтесь ни в большом, ни в малом», – добавил он, пояснив что эти слова принадлежат Уинстону Черчиллю.

В то же время Порошенко признал итоги голосования, но заявил, что не уйдет из политики. «Уже в следующем месяце я покину пост главы государства, так решили украинцы. Я принимаю это решение. Но я твердо хочу подчеркнуть, что я не покидаю политику», – сказал он.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, Зеленский разгромно побеждает Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему новому президенту Украины уже выражают сочувствие.

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