Экзитполы: Зеленский разгромно побеждает Порошенко

Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский уверенно лидирует, набирая 72,5% голосов во втором туре президентских выборов на Украине, свидетельствуют данные экзитпола телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

Порошенко в свою очередь получает почти в два с половиной раза меньше – 27,5%, передает ТАСС.

Экзитпол проведен на выходе из участков для голосования методом тайного голосования. Опрошено 16 тыс. человек на 500 участках. Статистическая погрешность не превышает 1,7%.

По данным «Всеукраинского экзитпола 2019», проведенного по заказу телеканала ТСН, у Зеленского 72,7% голосов избирателей, у Порошенко – 27,3% голосов.

Экзитпол проводился на 600 избирательных участках, были опрошены около 20 тыс. избирателей.

По результатам Национального экзитпола, Зеленский набирает 73,2% голосов, Порошенко – 25,3%.

По данным телеканала «1+1», Зеленский набирает 72,7%, Порошенко – 27,3%.

Телеканал «112 Украина» сообщает, что у Зеленского 73,7% голосов, у Порошенко – 26,3%. По данным исследования, больше всего разрыв между кандидатами на востоке страны, где Зеленского поддержали 88% избирателей, 12% отдали голоса Порошенко. На западе страны за Зеленского проголосовали 56,4%, за Порошенко – 43,6%.

Опрос проводился на 500 избирательных участках Украины, были опрошены 16 тыс. избирателей, погрешность составляет 1,7%.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, остались ли у Порошенко шансы побороться за победу и почему новому президенту уже выражают сочувствие.

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