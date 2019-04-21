Порошенко позвонил Зеленскому

Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Украины Петр Порошенко поздравил его по телефону с победой на выборах.

Зеленский сообщил, что в случае необходимости обратится к Порошенко. Он также сказал, что готов рассмотреть для Порошенко государственный пост, если того захочет народ.

Кроме того, Зеленский пообещал перенести администрацию президента в другое здание, передает ТАСС.

Ранее в воскресенье Порошенко в обращении к народу заявил, что собирается звонить Зеленскому.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, Зеленский разгромно побеждает Порошенко. Действующий президент Украины признал поражение на выборах, но призвал сторонников не сдаваться. Также Порошенко сообщил, что не уходит из политики.

Москва заявила, что украинские граждане проголосовали за перемены и теперь новому руководству страны нужно понять и реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему украинцы не переизбрали Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему новому президенту Украины уже выражают сочувствие.

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