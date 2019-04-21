Пушков объяснил, почему украинцы не переизбрали Порошенко

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на разгромную победу шоумена Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине.

«Разгром Порошенко – полный и уничтожительный. Таков, похоже, итог выборов», – написал Пушков в Twitter.

Сенатор проанализировал, почему граждане Украины поддержали Зеленского. «Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко. Они отдали голоса «слуге народа» – даже не Зеленскому, а его герою из телесериала. Но политика это вовсе не кино», – отметил Пушков.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, Зеленский разгромно побеждает Порошенко. Действующий президент Украины признал поражение на выборах, но призвал сторонников не сдаваться.

Москва заявила, что украинские граждане проголосовали за перемены и теперь новому руководству страны нужно понять и реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему новому президенту Украины уже выражают сочувствие.

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