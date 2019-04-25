Будапешт раскритиковал украинский закон о языке

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал принятый Верховной радой Украины закон о языке, заявив, что документ нарушает права венгерского меньшинства.

Как передает «Европейская правда», глава венгерского МИДа заявил, что закон отражает видение действующего президента Украины Петра Порошенко, продвигавшего антивенгерскую политику.

«Однако украинские избиратели подавляющим большинством выбрали другого президента, Владимира Зеленского, и покончили с эрой Порошенко», – отметил Сийярто.

«Мы надеемся, что на основе взаимного уважения и желания найти решение мы сможем прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины, с новым, избранным подавляющим большинством президентом», – сказал он

Сийярто выразил надежду, что Зеленский сумеет восстановить прежние отношения Киевом и Будапештом.

«Наша цель вернуть дружбу между Венгрией и Украиной, и результаты последних президентских выборов в Украине дают нам некоторую надежду», – сообщил министр.

25 апреля Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка. Зеленский раскритиковал его и пообещал, что после вступления в должность он проверит, соответствует ли закон конституции.

С критикой закона выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав его противоречащим конституции Украины.