Украина потребовала от Венгрии не переходить «красные линии»

На встрече с послом Венгрии на Украине Иштваном Ийдярто украинский замглавы МВД Егор Божок потребовал не переходить «красные линии» во взаимодействии с украинцами венгерского происхождения из Закарпатья.

«Подчеркнул послу Венгрии, что Будапешт должен быть осторожным и придерживаться «красных линий» при взаимодействии с украинскими гражданами венгерского происхождения в регионе Закарпатья (Украина)», – сообщил Божок в соцсетях.

Во вторник министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Берегово, пишет УНИАН со ссылкой на СМИ Закарпатья.

Ранее МИД Украины вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за высказываний министра внешней экономики и иностранных дел республики Петера Сийярто о нарушениях языковых прав венгерской общины на Украине.