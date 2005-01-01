Киев обозначил «красную линию» в отношениях с Венгрией

Выдача венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье является «красной линией» в отношениях Киева и Будапешта, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Темы разговора с венграми у нас есть. Но в принципе, хотите называйте это «красной линией»: они (венгры – прим. ВЗГЛЯД) не будут раздавать гражданство просто так и не будут манипулировать нашими гражданами», – сказал украинский министр в эфире телеканала «1+1».

Климкин сообщил, что Киев в настоящее время проверяет, через какие механизмы Венгрия осуществляет помощь семьям украинских граждан венгерского происхождения, проживающих на территории Западной Украины.

Последствия действия Будапешта, по словам Климкина, затронут действующий на Украине закон об образовании, запрещающий обучение на языках национальных меньшинств. «Последствия будут очень простые: мы с венграми сядем снова. Будем говорить о том, как продлевается переходной период для Закона об образовании. Это для них важно», – сказал он.

Кроме того, в выдаче гражданам венгерских паспортов Климкин увидел вызов для нацбезопасности Украины.

Напомним, в среду украинские СМИ сообщали, что в приграничном городе Берегово консульство Венгрии раздает украинцам венгерские паспорта. После этого Киев обещал выслать консула Венгрии на Украине.

Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство, но не предусматривает за это наказания.