Киев собрался выслать консула Венгрии за выдачу паспортов гражданам Украины

В связи с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины в закарапатском городе Берегово консула Венгрии на Украине вышлют из страны, сообщил глава украинского МИДа Павел Климкин.

Как заявил Климкин в Twitter, украинская сторона «прекрасно знала, что это происходит, предупреждала венгерских коллег». Теперь же у Киева появилось «доказательство», на которое требуется отреагировать.

«Как мы отреагируем, я понимаю – этот консул поедет куда-то в Будапешт, или в другой венгерский город, но он, на самом деле, винтик в этой всей дипломатической конструкции», – приводит слова Климкина «Российская газета».

По его словам, Венгрия может либо «доказать, что видео с выдачей в генконсульстве в городе Берегово – фейк», либо «принять меры прямо сейчас».

Більше України в кожен куточок Закарпаття! pic.twitter.com/yCjR01dxLV — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 сентября 2018 г.

Украина собирается поднять этот вопрос на встрече с венгерским коллегой на полях Генассамблеи ООН.