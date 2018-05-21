Будапешт позвал НАТО на защиту венгров в украинском Закарпатье

Правительство Венгрии приняло меморандум о защите венгров в украинском Закарпатье, разослав документ всем входящим в НАТО странам, а также генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.

Документ предлагает вывести украинские национальные меньшинства, связанные со странами-членами НАТО, из-под действия принятых Киевом дискриминационных законов, передает РИА «Новости» со ссылкой на MTI.

Напомним, Будапешт пообещал давить на Киев до тех пор, пока он не внесет изменения в принятый осенью закон об образовании, ограничивающий возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Украина закрыла себе дорогу в НАТО.