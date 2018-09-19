В Закарпатье втайне от Киева выдали венгерские паспорта украинцам

В украинском городе Берегово консульство Венгрии раздает украинцам венгерские паспорта с просьбой не сообщать об этом властям Украины, сообщают СМИ.

В Сети опубликована видео церемонии вручения венгерских паспортов в закарпатском городе. Граждане произносят текст клятвы на фоне венгерского флага: «Клянусь считать Венгрию своей родиной. Быть верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог», – передает «Укринформ».

После прослушивания гимна Венгрии новые граждане этой страны получают инструкции от дипломатов, которые просят «скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства».

Город Берегово расположен возле границы с Венгрией.

Ранее венгерский посол на Украине Эрно Кешкень уже заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем людям с венгерскими корнями, однако в МИД Украины заявили, что посол превышает свои полномочия. По данным МИД Украины, Венгрия уже выдала в Закарпатской области более 100 тыс. паспортов, передает РИА «Новости».

По законам Украины, двойное гражданство в стране запрещено, однако законодательство не предусматривает процедуры лишения гражданства, прописывая лишь его «утрату».

При этом глава МИД Украины Павел Климкин недавно заявил, что Киев «годами ничего или почти ничего не делал для венгерской общины» и несет ответственность за ситуацию, сложившуюся в Закарпатье.

Правительство Венгрии в мае приняло меморандум о защите венгров в Закарпатье, разослав документ членам НАТО и генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.