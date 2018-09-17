Киев признал вину за ситуацию с нацменьшинствами в Закарпатье

Украина «годами ничего или почти ничего не делала для венгерской общины», ответственность за ситуацию, сложившуюся в Закарпатье, несет Киев, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин на Евроатлантическом форуме.

Климкин подчеркнул, что на Украине не проводится последовательная политика в отношении национальных меньшинств, передает ТАСС.

По словам украинского министра, хотя переходный период введения в действие закона об образовании продлен до 2023 года, за два года «невозможно изменить ситуацию со школьным образованием».

Климкин допустил, что ряд предметов в школах национальных меньшинств можно было бы преподавать на родных языках, однако такие предметы, как, например, основы государства и права, в венгерских школах на территории Украины не должны преподаваться на венгерском, иначе это «маразм».

«С другой стороны, физику принуждать изучать на украинском языке не стоит», – сказал Климкин. Он добавил, что «венгры не должны быть дискриминированы».

Между тем ранее в понедельник глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко, выступая на проходящем в Киеве VII евроатлантическом форуме, заявила, что венгры в Закарпатье никогда не получат автономии. «Хотелось бы сказать Будапешту, чтобы и не мечтали», – заявила она.

Напомним, Будапешт обещал давить на Киев до тех пор, пока он не внесет изменения в закон об образовании, ограничивающий возможности учиться на Украине на языках нацменьшинств. Правительство Венгрии приняло меморандум о защите венгров в Закарпатье, разослав документ членам НАТО и генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.