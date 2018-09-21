Климкин увидел вызов для нацбезопасности Украины в раздаче венгерских паспортов

Выдача Венгрией паспортов украинским гражданам в Закарпатье противоречит Венской конвенции о консульских сношениях, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Раздача гражданства – она сама по себе запрещена Венской конвенцией о консульских сношениях. Что мы им позволяем, то они и должны делать на нашей территории. И это вызов нашей национальной безопасности», – цитирует выступление Климкина в эфире телеканала «1+1» РИА «Новости».

По его мнению, предложение пользоваться украинским паспортом на Украине и венгерским в ЕС – «это на самом деле и в какой-то степени попытка поиздеваться, но и над самими собой».

Он назвал манипуляцией призыв скрывать венгерский паспорт от украинской власти, так как это призыв к нарушению законодательства Украины.

По данным украинского МИДа, Венгрия выдала в Закарпатье более 100 тыс. паспортов.

Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство, но не предусматривает за это наказания.

Напомним, в среду украинские СМИ сообщали, что в пригграничном городе Берегово консульство Венгрии раздает украинцам венгерские паспорта с просьбой не сообщать об этом властям Украины. После этого Киев обещал выслать консула Венгрии на Украине.