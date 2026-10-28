Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники военкомата на Украине в ходе мобилизации задержали и пять дней удерживали слепого мужчину, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

«В Одессе мобилизовали слепого. Мужчина добился в суде, чтобы ГБР обязали зарегистрировать его заявление о незаконном задержании и пятидневном удержании в ТЦК», – говорится в сообщении украинского издания.

Пострадавшего доставили в военкомат и отказывались отпускать вопреки тому, что он дважды был снят с воинского учета из-за проблем со зрением. В последнее время власти Украины сталкиваются с серьезной нехваткой личного состава в вооруженных силах, из-за чего агрессивные действия военкомов регулярно провоцируют скандалы и сопротивление населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беженец Сергей Ширедков сообщил об отправке жителей Константиновки на фронт под видом эвакуации.

В понедельник сотрудники украинских военкоматов мобилизовали закарпатских студентов за неудачные ответы на вопросы об учебе.

В тот же день пленный солдат Вооруженных сил Украины Виталий Тумаров пожаловался на уличный призыв без проверки документов.