Европарламент заподозрил экс-министра юстиции Венгрии в связях с Россией

Европарламент (ЕП) отклонил кандидатуру экс-министра юстиции Венгрии Ласло Трочани на пост еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства, причиной стали подозрения в его адрес в связях с Россией, сообщило издание «Politico» со ссылкой на источник в ЕП.

СМИ утверждает, что Комитет по правовым вопросам Европарламента, который накануне проголосовал против Трочани, «был особенно обеспокоен его связями с Россией, особенно с учетом его роли в качестве министра юстиции в деле об экстрадиции российских подозреваемых в Россию, которые впоследствии были предположительно освобождены, несмотря на предыдущий запрос об экстрадиции из США», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Politico».

В письме главы ЕП Давида Сассоли, которое он направил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, причиной отклонения кандидатуры Трочани указана его «неспособность выполнять свои функции из-за конфликта интересов, обнаруженного при рассмотрении деклараций о финансовых интересах».

Представитель Еврокомиссии Мина Андреева, в ответ на вопросы журналистов о том, знала ли ЕК о том, что Трочани на посту министра юстиции Венгрии якобы «принимал выгодные РФ решения», заявила, что ЕК не может проводить скрининг каждого кандидата.

«У нас нет возможности проводить скрининг каждого кандидата. Процедурами предусмотрены собеседования с каждым кандидатом, декларация об интересах, слушания в Европарламенте. Вся эта процедура транспарентна. Нет конфликта интересов, который касался бы исполнения обязанностей еврокомиссара как такового», – сказала она.

30 сентября депутаты Европарламента проголосовали против кандидатов от Румынии и Венгрии – Роване Плумб и Ласло Трочани – на посты в новом составе Еврокомиссии из-за «конфликта интересов».

Ранее в Еврокомиссии заявили о выявленных случаях вмешательства в выборы в Европарламент из России.