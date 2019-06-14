ЕК заявила о вмешательстве в выборы в Европарламент из России

Еврокомиссия (ЕК) «не выявила системной иностранной кампании по дезинформации» против выборов в Европарламент, однако обнаружила порядка тысячи «случаев дезинформации» и приписала значительную их часть «источникам в России», следует из опубликованного доклада ЕК по дезинформации.

Над подготовкой доклада работали два гендиректората ЕК во главе с еврокомиссаром по вопросам юстиции, потребительской политики и гендерного равенства Верой Юровой и еврокомиссаром по Союзу безопасности ЕС Джулианом Кингом, передает ТАСС.

«В настоящий момент имеющиеся доказательства не позволяют идентифицировать специальную трансграничную кампанию по дезинформации, которая была бы нацелена на выборы», – говорится в документе.

При этом еще с начала января фиксировались случаи «дезинформации» якобы от «источников в России», сообщила Юрова на пресс-конференции в Брюсселе, представляя документ.

«Результаты этого доклада будут представлены саммиту ЕС», – добавила она.

В то же время Кинг признал, что ЕК не имеет никаких доказательств связи случаев дезинформации в ЕС с Москвой.

«Мы не разведывательное агентство. Мы изучаем данные Европейской службы стратегических коммуникаций, которая занимается прокремлевским содержанием информации», – заявил он, отвечая на вопрос, имеет ли ЕК данные о связи групп в соцсетях, которые «распространяют дезинформацию», с российским государством.

В самом докладе же указывается, что «собранные доказательства свидетельствуют о продолжающейся и устойчивой дезинформационной деятельности российских источников, направленной на снижение явки и влияние на предпочтения избирателей», передает РИА «Новости».

По заявлению авторов документа, эти источники «покрывали широкий диапазон тем, начиная от оспаривания демократической легитимности Союза до использования разногласий в публичных дебатах по таким вопросам, как миграция и суверенитет».

«Это подтверждает, что дезинформационные кампании, развернутые государственными и негосударственными субъектами, представляют гибридную угрозу для ЕС», – говорится в докладе.

Также утверждается, что «внутренние политические акторы часто использовали тактику и нарративы, используемые российскими источниками, для нападок на ЕС и его ценности», причем «вместо проведения крупномасштабных операций на цифровых платформах эти субъекты, в частности, связанные с российскими источниками, теперь (...) выбирают более мелкие, локализованные операции, которые труднее обнаружить и разоблачить».

В заявлении ЕК в связи с докладом говорится, что приложенные усилия «способствовали ограничению воздействия дезинформационных операций, в том числе со стороны иностранных субъектов», однако «Европейские выборы все-таки не были свободны от дезинформации».

Напомним, ЕС официально представил план «противодействия дезинформации» в преддверии выборов в Европарламент в конце мая 2019 года, предусматривающий значительное увеличение финансирования задействованных в этой деятельности структур.

Вице-председатель ЕК Андрус Ансип заявлял тогда, что ЕС «стал свидетелем попыток вмешательства в выборы и референдумы, свидетельствующих о том, что Россия является основным источником этих кампаний».

Напомним, по итогам выборов в Европарламент центристы потеряли правящее большинство и должны будут договариваться с теми, кто прошел в палату благодаря критике общеевропейских ценностей. Теперь ЕП перестал быть монолитным, как ранее.

Тем временем евроскептики в Европарламенте создали новую политическую группу «Идентичность и демократия» и выступили за сотрудничество с Москвой.

Между тем европейские СМИ нашли «пропутинский альянс» в новом Европарламенте.