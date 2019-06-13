Евроскептики в ЕП выступили за сотрудничество с Россией

Евроскептики в Европарламенте создали новую политическую группу «Идентичность и демократия» и выступили за сотрудничество с Россией

«Сегодня мы объявляем о создании новой политической группы «Идентичность и демократия», в которую войдут 73 депутата, из Франции, Германии, Австрии, Фландрии (северный нидерландскоязычный регион Бельгии), Чехии, Дании и Эстонии», – заявила глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает ТАСС.

В свою очередь вице-председатель политического объединения Йорг Мойтен заяви, что новая фракция выступила против продления антироссийских санкций и за сотрудничество с Москвой.

«Мы выступаем против продления санкций. Они никак не повлияли на действия России, мы можем их продлевать еще десять лет, это ничего не изменит», – заявил Мойтен, являющийся также сопредседателем партии «Альтернатива для Германии».

Напомним, по итогам выборов в Европарламент (ЕП) центристы потеряли правящее большинство и должны будут договариваться с теми, кто прошел в палату благодаря критике общеевропейских ценностей. Теперь ЕП перестал быть монолитным, как ранее. Этим фактом может воспользоваться Россия. О том, как это делать и что означают итоги этих выборов, шла речь на круглом столе в редакции газеты ВЗГЛЯД.