Принесет ли Европарламент пользу России

Взгляд
6 июня, четверг  |  Последнее обновление — 21:05  |  vz.ru
Разделы

Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправкахФото: Александр Максименко/РИА Новости
В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.  Подробности...
Перейти а раздел…

Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в КремлеФото: kremlin.ru
Визит Си Цзиньпина в Россию носит статус государственного. Но как сказал, встречая его в Кремле, Владимир Путин, не так важен статус, сколько возможность еще раз встретиться. Два президента общаются более чем регулярно. Три десятка встреч за шесть лет – это абсолютный рекорд: за предыдущие 64 года отношений КНР и России было едва ли не меньше. Председатель КНР назвал Путина своим самым близким другом – но можно ли доверять словам о дружбе в межгосударственных отношениях? Подробности...
Перейти а раздел…

Главными кораблями ВМФ останутся советские «старики»

Флагман Черноморского флота получил шанс на вторую жизньФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ракетный крейсер «Москва», которому скоро исполнится 40 лет, останется в строю ВМФ России. До недавнего времени судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске – предполагалось даже и вовсе списать его в утиль. Судя по тому, что крейсер сейчас после длительного перерыва вышел в море, ему еще предстоит послужить. Почему в итоге принято такое решение? Подробности...
Перейти а раздел…

Бюрократы превращают Зеленского в Порошенко

Зеленский вынужден копировать внешнеполитические манеры Порошенко - возможно, сам того не желаяФото: Francois Lenoir/Reuters
Новый президент Украины Владимир Зеленский оказался плагиатором – он украл речь, да не у кого-нибудь, а у своего предшественника Петра Порошенко. Как такое произошло, кто подставил главу украинского государства и почему происходящее является не случайностью, а закономерной для Украины тенденцией? Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Эйджизм – проклятие России

Дмитрий Ольшанский, публицист
И так все обязаны быть молодыми, а если еще и ударит прогресс, то и вовсе старикам здесь не место. Как – нет, не победить, но – как хотя бы немножко ограничить эйджизм? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Глобализация по-китайски

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Во время визита гигантской китайской делегации в Москву самым повторяемым словом было «доверие». Возможно ли доверие к китайцам – отдельный вопрос. Главная проблема – возможно ли в цифровую и сетевую эпоху доверие в принципе. Подробности...

Пушкин как огненный столп от России к Западу

Владимир Можегов, публицист
Сегодня 220 лет Пушкину. Хороший повод вспомнить о «нашем всем» не только как о поэте, но и как о мыслителе. Тем более он блестяще сформулировал, что есть Россия и какова ее роль в мире, заранее разрешив и нынешние споры. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Честный ВЗГЛЯД: Восхищение «Чернобылем» пугает

    Самые громкие взрывы на военных объектах в России

    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

      Перейти а раздел…

      Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
      Подробности...

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

          Перейти а раздел…
          Минздрав предложил повысить «возраст детства» до 21 года. А когда вы почувствовали себя взрослым?
          • До 16 лет

          • С 16 до 21 года

          • После 21 года

          • После 30 лет

          • После 40 лет

          • После 50

          Должны ли граждане России иметь право на эвтаназию?
          • Да

          • Нет

          Как вы поступите, увидев массовую драку?
          • Вмешаюсь и попробую разнять дерущихся

          • Вызову полицию

          • Пройду мимо – сами разберутся

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Названо новое место возможной встречи Путина и Трампа
            Путин объяснил, почему России не нужен распад европейских странОпубликовано видео уничтожения грузовика ВСУ в ДонбассеПутин назвал национальных героев РоссииБритания причислила Германию к антигитлеровской коалиции
            Захарова призвала Зеленского послать «сигнал о мире»Порошенко возмутило предложение Кучмы по ДонбассуЯрош пригрозил Зеленскому неподчинением украинских силовиковГлава ОАК анонсировал поставку «Суперджетов» в Таиланд
            Десять детей приехавшей в Грузию из России украинки вышлют на родинуШендерович потребовал объяснить «глушилки» на «Дожде»Захарова похвалила Зеленского за возвращение КучмыШакира пришла на судебное заседание с двойником

            Главная тема


            За войну с "русской угрозой" эстонцы заплатят по повышенному тарифу

            военные игры


            В Балтийское море вошли 15 кораблей НАТО

            возраст детства


            В Общественной палате объяснили, почему служить можно с 18 лет, а выпивать – с 21 года

            бог или дьявол


            Изменен текст молитвы «Отче наш»

            Видео

            громкое дело


            В причастности к убийству российских журналистов в ЦАР заподозрили разведку Франции и Ходорковского

            близкие взгляды


            Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

            громкой дело


            Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

            природные ресурсы


            Россия и Китай могут поставить США на колени

            викторина


            Враги Пушкина – кто они?

            Наступление на Москву


            Геворг Мирзаян: Как США хотят побеждать Россию

            Неизбежность наказания


            Дмитрий Михайлин: Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику

            Окрик из Вашингтона


            Глеб Простаков: Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

            на ваш взгляд


            Минздрав предложил повысить «возраст детства» до 21 года. А когда вы почувствовали себя взрослым?

            Принесет ли Европарламент пользу России

            Итоги выборов в Европарламент вызвали острые дискуссии в России   6 июня 2019, 20:52
            Фото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
            Текст: Андрей Резчиков,
            Анна Кукушкина,
            Оксана Борисова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            По итогам выборов в Европарламент (ЕП) центристы потеряли правящее большинство и должны будут договариваться с теми, кто прошел в палату благодаря критике общеевропейских ценностей. Теперь ЕП перестал быть монолитным, как ранее. Этим фактом может воспользоваться Россия. О том, как это делать и что означают итоги этих выборов, шла речь на круглом столе в редакции газеты ВЗГЛЯД.

            Накануне состоялось заседание клуба «Экспертный взгляд» с участием ведущих российских политологов, организованное Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) совместно с газетой ВЗГЛЯД. Темой обстоятельного и при этом эмоционального обсуждения стали недавние выборы в Европарламент.

            Модератор круглого стола Екатерина Соколова, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, предложила экспертам высказаться о том, как «изменение лица» Евросоюза скажется на отношениях ЕС и России, а также – какой урок из этого события может извлечь отечественная политическая система.

            Председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко поделился оптимистическим взглядом на эти итоги. То, что явка выросла 9% по сравнению с прошлыми выборами, «означает, что евроскептики разбудили интерес к политическому участию в этих выборах», – сказал Макаренко. И речь не только о росте популярности новых «евроскептических» партий – они также разбудили когорту своих оппонентов, отметил Макаренко.

            Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов заметил, что повысившаяся явка объясняется, в том числе, технической причиной: она подросла за счет возможностей интернет-голосования, которое впервые применялось в некоторых странах. На следующих выборах ожидаемая явка окажется еще выше, когда процесс интернет-голосования будет упрощен для избирателей.

            Что касается выборов в Европарламент, то, по мнению Кузнецова, явке также способствовало и то, что кое-где параллельно проходили местные выборы. «Самая высокая явка в тех странах, где было совмещение местных – интересных всем – выборов с никому не интересными выборами в Европарламент», – сказал Кузнецов.

            По оценке Макаренко, теперь правые популисты и евроскептики состоялись как политическая сила, которая «надолго задержится» в Европарламенте, благодаря чему сможет создавать коалиции с другими игроками и влиять на европейскую повестку дня, в частности, затягивать некоторые процессы. «Это одна из черт демократии», – пояснил Макаренко.

            В то же время, по его словам, «жесткому евроскептицизму как явлению пришел конец». Политолог пояснил, что для тех, кто хочет попадать в ЕП, нужно становиться более умеренными и начинать играть по правилам европейской политики.

            «Либеральная демократия начинает интегрировать в себя правых популистов, как раньше зеленых и социал-демократов», – отметил Макаренко.

            Говоря об успехе «зеленых» на выборах ЕП Макаренко описал их избирателей в терминах «другие левые» или «новые левые» - как «городской образованный, разделяющий либеральные ценности, которые в современной конфигурации откатываются скорее налево, молодой средний класс».

            На вопрос Екатерины Соколовой о потенциале «зеленых» на российских выборах Макаренко ответил, что у нас экология в традиционной повестке дня приоритетом еще долго не станет. Но у нас зеленые все же могут состояться, но не как защитники окружающей среды в прямом смысле, а скорее в переносном смысле комфортной среды обитания. «На это запрос точно существует» - заявил Макаренко. 

            В свою очередь директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий согласился с утверждением Макаренко о потере импульса жесткими евроскептиками. «Но эта потеря происходит из-за того, что евроскептицизм становится мейнстримом, якобы смягчается», – считает Кагарлицкий.

            Он убежден, что успех евроскептиков сулит ЕС более серьезные потрясения, чем Brexit.

            «На первый план выходит не идея выхода одной, отдельной взятой страны из Евросоюза, а идея реформы Евросоюза. Я напомню людям, жившим в Советском Союзе, чем закончилась попытка реформы Союза на основе ново-огаревского процесса. Мы это очень хорошо знаем. На самом деле идея реформы Евросоюза гораздо более разрушительна, чем идея выхода одной отдельно взятой страны. Потому что никакого рецепта реформы нет, – ни у евроскептиков, ни у еврооптимистов. При этом как раз успех евроскептиков показывает неизбежность этой реформы» - подчеркнул Кагарлицкий.

            Кагарлицкий также попытался объяснить, почему успехов добились именно правые популисты, а не левые, для которых ЕП «был традиционной площадкой». «Произошел сознательный отказ от классового подхода, от своей социальной базы, которая ушла к правым популистам. Будучи человеком левых взглядов я при этом очень рад успехам «Национального объединения» Марин Ле Пен  во Франции. Это единственный способ вразумить левых, объяснить им: всё, ребята, возвращайтесь к своей традиционной социальной базе, пока есть возможность. Или вас не будет через некоторое время. Это понимает Жан-Люк Меланшон (его партия может рассчитывать на шесть мест в ЕП), поэтому он пока на коне», – подчеркнул Кагарлицкий.

            В целом прошедшие выборы указали на кризис традиционных партий. «Появление популистских движений отражает социальную трансформацию структуры общества, слабость социальных связей», – убежден Кагарлицкий.

            Глеб Кузнецов назвал главным уроком данных выборов то, что

            «больше нет ни правых, ни левых, ни популистов, ни истеблишмента».

            «Миф, в котором любят находиться наши политологи, что есть крепость истеблишмента, а вокруг ее осаждают популисты, то происходящее в Европе показывает, что этого мифа больше нет, в доме Облонских все смешалось. И в этом странным образом коренится секрет неуязвимости Евросоюза. Никакие изменения реально не реализуемы!» – говорит Кузнецов.

            Он убежден, что выборы в ЕП интересы тем, что на них «обкатывают» новые идеологические тенденции и технологии, которые будут востребованы на национальных выборах через 5-7 лет.

            «Чем вообще интересны выборы в Европарламент? Они не очень важны для внутренней повестки тех стран, которые в них участвуют, стран Евросоюза. Но там обкатываются все новые идеологические тенденции, новые технологии – заметил Кузнецов.

            Тезис о том, что выборы в ЕП становятся репетицией национальных выборов, поддержал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Однако он не согласен с тем, что больше нет деления на левых и правых. По его словам, на такое деление указывает отношение к вопросам налогообложения, рабочих мест, к миграции и семейным ценностям, в частности, к ЛГБТ-сообществу.

            «Происходит поляризация политических сил. Электорат уходит от одних к другим», – сказал Бондаренко, добавив, что итоги выборов вновь подтверждают тезис о постепенном крахе модели мультикультурной Европы. Среди вызовов для нового состава ЕП эксперт указала проблему регионального сепаратизма, упомянув Косово, Каталонию, Фландрию и Шотландию.

            Также по его словам, одним из главных вопросов для Европы и нового Европарламента теперь становится концепция отношений с США, которые многие десятилетия были для ЕС «другом, партнером и старшим братом». Сейчас, с учетом вполне вероятного второго срока Трампа, США превращаются из друга в соперника. Как выстраивать отношения с американцами как соперниками в Европе вообще мало у кого есть ответ.

            В свою очередь политолог Леонид Поляков считает, что ожидания по поводу правого уклона не оправдались, так как в результате они потеряли в Европарламенте 16 мест, левые набрали 10. «Но центристская коалиция, которая раньше имела 402 голоса и рулила в Европарламенте, потеряла большинство. У них только 332 голоса. Сейчас вопрос в том, кто будет тем довесом, который будет обеспечивать нужный результат».  Поляков добавил, что правящая коалиция будет «непростой» и синхронность работы ЕП нарушится.

            Он отметил также, что в самых крупных странах ЕС – Германии, Франции, Великобритании и Испании – победили левые, на периферии – Чехии, Польше, Болгарии, Италии – правые.

            «Это значит, что выстраивается новый формат напряженности. В Евросоюзе четко появляется центр и периферия»,

            – пояснил Поляков. Политолог убежден, что Россия для взаимодействия с ЕП должна вырабатывать стратегии работы с отдельными фракциями, а потом с национальными представителями этих фракций. «Госдума обладает потенциалом парламентской дипломатии и не реализует ее. Попытки были... Но теперь появляются новые шансы. От прежнего монолитного Европарламента осталось немногое. Надо уметь просачиваться в эти щели», – призывал Леонид Поляков.

            С этим утверждением согласился профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло. По его словам, для России новый состав ЕП дает больше возможностей для того, чтобы пользоваться ситуационными коалициями. А что касается функционирования Европарламента, то несмотря на успех евроскептиков, без центристов будет невозможно «провести ни одно решение, но им придется «покупать» недостающие голоса».

            «Отдельные голоса – штучный товар. Это комбинации, договоренности. Это борьба за небольшие порции очень дорогих голосов. Это поле, где Россия может влиять на повестку опосредованно, предлагая определенные повестки для влияния на баланс сил», – полагает Манойло.

            Руководитель аналитического департамента «Минченко-консалтинг» Кирилл Петров рассказал о том, как происходящее с европейским политическим ландшафтом можно соотнести с российскими условиями.

            «Мне кажется, наиболее интересным (интересным, с точки зрения выборов в Европарламент как проявления длительных процессов внутри ЕС) является сценарий кризиса и распада партийных систем, – заметил Петров. – Наша партийная система, конечно же, молодая, но она по своей стабильности уступает даже французской. А французская, как мы видим, полностью распалась. Произошла такая реакция, когда старые партии были полностью замещены новыми. Это, с одной стороны, популизм, с другой, мейнстрим. В любом случае, социал-демократы на обочине этого процесса. Что-то такое, как мне кажется, и ждет Россию по мере старения лидеров наших вождистских партий».

            В качестве потенциальной угрозы для наших системных партий Петров привел пример Великобритании. «Расколотость Великобритании, которую показали выборы, не дает никакого ответа, как можно провести Брексит. 35% за то, чтобы уйти навсегда, хлопнув дверью, 35% за то, чтобы никогда никуда не уходить, все переиграть, а центристские партии не занимают никакую жесткую позицию по этому вопросу и проигрывают. Можно, наверное, спроецировать на Россию такую ситуацию, что, если в повестке окажется какой-то один вопрос, то системные партии провалятся, не заняв никакой позиции. Правда сложно сказать, какой это может быть вопрос» - резюмировал Петров.

            Политолог Михаил Ковалев сделал акцент на том, что реальность часто превосходит самые смелые прогнозы.  

            «Всего пять лет назад у Европы не было проблемы Украины и сложных отношений с Россией, не было Брекзита, Трампа и евроскептиков в таком количестве, сила Меркель казалась незыблемой. Невозможное возможно оказалось там, где казалось ничего подобного произойти не может».

            В качестве полезных выводов для отечественной политической системы эксперт указал на интернет-голосование, привлекающее новых избирателей.

            Ковалев уверен, что именно возможность голосовать через интернет в будущем обеспечит прирост явки на российских выборах и извлекать уроки из этого нужно уже сейчас. «Придут голосовать те, за кого партии сейчас не борются», – предупредил Ковалев, подчеркнув, что мобилизация избирателей через интернет обладает большими возможностями, чем в случае работы с избирателями в офлайне.

            С этим утверждением согласился и Глеб Кузнецов, который выразил уверенность, что использование в России технологий интернет-голосования в среднем сможет поднять явку до 70%.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............