Грузия замораживает переговоры с ЕС на четыре года

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Он сказал, что это решение «оздоровит отношения» Тбилиси и Брюсселя, так как сейчас этим вопросом «часть европейских политиков и бюрократов» «шантажирует» его страну.

Также Грузия до конца 2028 года отказывается от всех бюджетных грантов со стороны ЕС. «Категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милостыню», – сказал Ираклий Кобахидзе.

При этом он пообещал, что к концу 2028 года Грузия «с экономической точки зрения будет готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2030 году». По его словам, Грузия в 2030 году лучше всех стран-кандидатов будет готова к членству в Евросоюзе.