Киев обвинили в двойной дискриминации русского языка

Русский язык подвергается двойной дискриминации в связи с планами Киева перевести русскоязычные школы на украинский уже в следующем году, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Согласно отчету верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера, «Украина имеет полное право укреплять позиции государственного языка ... однако эти меры должны быть сбалансированы усилиями по учету многообразия страны», передает РИА «Новости».

«Едва ли сбалансированным является подход, при котором запрещаются российские печатные издания, вводятся «языковые квоты» на телевидении и радио, продолжаются языковые и образовательные чистки», – заявил российский постпред.

Лукашевич указал, что Украина неравноправно относится к языкам государств-членов ЕС и другим языкам.

Он также подчеркнул, что практическим подтверждением двойной дискриминации русского языка служат планы властей перевести русскоязычные школы на украинский язык обучения к следующему году.

По его словам, за такой короткий период невозможно качественно адаптироваться к новым условиям.

«Школы, где преподавание ведется на языках стран-членов Евросоюза, должны совершить такой переход только к сентябрю 2023 года», – подчеркнул Лукашевич.

На прошлой неделе новый министр образования Украины Анна Новосад заявила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, но возможность изучать предмет «русский язык» сохранится.

В Совфеде заявляли, что решение Киева нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи конституции страны и Европейскую хартию языков национальных меньшинств.

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