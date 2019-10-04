В Совфеде отреагировали на перевод на украинский язык русских школ на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление министра образования Украины Анны Новосад о переходе русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.

Цеков заявил RT, что такое решение нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи конституции страны и Европейскую хартию языков национальных меньшинств.

По его словам, на Украине «давно встали на путь нарушения собственного законодательства и международного права». «С момента обретения независимости Киевом осуществлялась насильственная украинизация. Последние пять лет это приняло формы нарушения прав национальных меньшинств», – сказал Цеков.

Сенатор подчеркнул, что еще в начале 1991 года было сложно говорить о носителях русской культуры как о меньшинстве, ведь более половины граждан страны говорили по-русски в быту.

«Сегодняшняя политика приведет к тому, что число говорящих на русском языке уменьшится. Но это нанесет дополнительный урон Украине как государству», – заключил сенатор.

В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напомнил, что русские школы с 90-х годов подвергались преследованию на Украине. «В Киеве практически все русские школы были закрыты моментально решением сверху еще в 1991-1992 годах», – сказал он.

По словам эксперта, действия Киева нарушают «не просто права меньшинств, но и права человека». «Подобные действия неприемлемы с какой-либо точки зрения для страны, которая позиционирует себя как часть Европы. Это нарушение принципа равенства, который закреплен во всех украинских законах», – подчеркнул он.

Брутер отметил, что с русскими школами поступают подобным образом, потому что «именно так строится украинское государство». Он выразил недоумение в связи с тем, что даже после президентских выборов украинские власти не могут скорректировать свою позицию. «Видимо, все это очень глубоко засело у определенной категории людей, и они получают сильную поддержку из-за границы. Они просто утратили чувство внутреннего баланса и реальности», – считает Брутер.

Напомним, новый министр образования Украины Анна Новосад заявила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, но возможность изучать предмет «русский язык» сохранится.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как команда Зеленского запуталась в своем отношении к русскому языку.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД