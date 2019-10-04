Власти Украины объявили о переходе всех русскоязычных школ на украинский язык

Новый министр образования Украины Анна Новосад заявила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, но возможность изучать предмет «русский язык» сохранится.

«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза – с сентября 2023 года. Собственно, и тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить», – передает РИА «Новости» Новосад в эфире телеканала «Прямой».

Она добавила, что при этом будет сохраняться возможность изучать свой предмет – родной язык.

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