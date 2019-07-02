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2 июля, вторник  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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Лидеры России и Саудовской Аравии определили цены на нефть на ближайшие полгодаФото: kremlin.ru
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В туристической отрасли России не припомнят, когда из-за авиационных разборок возникали такие срывыФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии? Подробности...
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Команда Зеленского запуталась в своем отношении к русскому языку

Украина по-прежнему дискриминирует миллионы своих сограждан, желающих говорить по-русскиФото: Субханкулов Тимур/ТАСС
Крайне противоречивые сигналы приходят из ближайшего окружения нового главы украинского государства по важнейшему для страны вопросу – статусу русского языка. То один соратник Зеленского сделает заявление в пользу русского, то другой – против. Что означают эти метания – и в чем суть языковой проблемы на Украине? Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Бульдозеристы толерантности

Владимир Мамонтов, журналист
Я мог бы быть куда более прогрессивным, чем теперь. Много либеральнее. Терпимее. Мешают мне оголтелые прогрессисты. Освободители седьмого дня. Бульдозеристы толерантности. Подробности...

Украинская Федерация на карте мира

Глеб Простаков, журналист
В долгосрочной перспективе федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Подробности...
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Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп проводит максимально прагматичную политику в отношении Северной Кореи. Его цель – не лишить Кима ядерного оружия, а сделать так, чтобы Ким его не применил. Это полностью соответствует интересам самого Кима. Все остаются при своих. Однако в случае с Ираном Трамп подобный прием применить не может. Подробности...
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            Команда Зеленского запуталась в своем отношении к русскому языку

            Украина по-прежнему дискриминирует миллионы своих сограждан, желающих говорить по-русски   2 июля 2019, 14:32
            Фото: Субханкулов Тимур/ТАСС
            Текст: Николай Стороженко

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            Крайне противоречивые сигналы приходят из ближайшего окружения нового главы украинского государства по важнейшему для страны вопросу – статусу русского языка. То один соратник Зеленского сделает заявление в пользу русского, то другой – против. Что означают эти метания – и в чем суть языковой проблемы на Украине?

            Если украинская власть начинает качать тему языка, дело ясное: скоро выборы. Однако тут случай особый. 

            «Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины». Мнение конечно личное, но это мнение Андрея Богдана – нового главы Администрации президента. И должность придаёт этому мнению немалый вес.

            13 тысяч жизней за одно слово

            Что тут примечательного? За последние пять лет мы привыкли к тому, что языковая тема на Украине движется по накатанным рельсам и по знакомому сценарию: было плохо, становится ещё хуже. Это заметили не только мы, но и Европа: даже ближайшие соседи были в шоке от того языкового концлагеря, который строила команда Порошенко. Очередной ещё более изощрённый языковой закон был их лебединой песней: его в спешке принимали уже после того, как стали известны предварительные итоги второго тура президентских выборов. И всё равно, с ослиным упрямством, парламент продолжал закручивать языковые гайки.

            И тут глава президентской администрации (более того, при разделе должностей он едва не стал главой СБУ) говорит, мол, была б моя воля – подавитесь вы своим русским языком. Но даже это вот «Подавитесь!» для Украины – немалый прогресс. Ведь на начало года число погибших в ходе конфликта на Донбассе достигло 13 тыс. человек. Просто потому, что все эти пять лет ни у кого не хватило смелости сказать «Да чёрт с вами, говорите как хотите».

            Правда, возникает другой вопрос. Вот глава администрации это сказал, хотя бы и как личное мнение. А зачем? Прощупать почву, изучить реакцию? «Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны... Просто сейчас не нужно теребить проблему языка, она делит общество. Вначале нужно войну остановить, а потом решать другие задачи» – так комментировал языковую проблему в конце мая совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир. В окружении Зеленского потом даже вынуждены были открещиваться от этих слов, мол, это тоже его личное мнение, президент его не разделяет. 

            Любопытно получается. Брат Шефира – Сергей – первый помощник Зеленского. Богдан – глава его администрации, Борис Шефир – бизнес-партнёр. И уже второй раз за такое короткое время личное мнение окружения Зеленского не совпадает мнением самого Зеленского. 

            Лебедь, рак и щука

            Порадоваться этому внезапному прозрению политической команды нового президента мешает… она же. 

            Представитель президента Украины в Верховной Раде и №2 в его избирательном списке Руслан Стефанчук высказался по языковой теме в один день с Андреем Богданом. И говорит он что-то совсем не то: «Если говорить о законе о языке, то есть несколько позиций. Первая: государственным языком в Украине является украинский язык, статья 10 Конституции Украины. От этого мы не отойдем ни на шаг. Второе: я убежден, что мы должны сделать украинизацию достаточно мягкой».

            Во-первых, 10-ю статью конституции Стефанчук явно не дочитал. Кроме официального статуса украинского языка там также гарантируется «...свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины».

            То есть проблема не только в том, что у команды нового президента отсутствует чёткая позиция по языковому вопросу, а приближённые к Зеленскому люди вещают взаимоисключающие вещи. Но и в том, что они даже конституцию читали в каком-то странном варианте. Хотя как раз там и написано, как надо. Осталось только выполнить. Не хотите, как написано – ради Бога! Примите уже новую конституцию, выбросьте из неё русский язык, забудьте о свободном развитии и прочем – только прекратите уже эту политическую шизофрению.

            Кстати, одними только Шефиром, Богданом и Стефанчуком она не ограничивается. Полмесяца назад глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что начнёт говорить на украинском, как только его выберут депутатом Верховной Рады. Это уже третья позиция в команде Зеленского относительно языкового вопроса.

            О чём спор

            «Для меня абсолютно природно говорить на русском языке». Это слова Петра Порошенко, сказанные им в середине апреля, накануне второго тура выборов президента страны. Он, кстати, не врал. Порошенко – изначально русскоязычный, весь его показной патриотизм и украинскость – вынужденный политический камуфляж. Экс-глава администрации Ющенко Олег Рыбачук и экс-президент Украины Леонид Кравчук в один голос говорят, что власть – сильнейшая страсть Порошенко, ради неё он готов на всё. 

            С другой стороны, экс-президент Украины хотя бы честен. Да, на выборы 2014 года он шёл, обещая защищать права русскоязычных, но не обещая русскому статуса государственного – то есть ту самую мягкую украинизацию. Но потом быстро заматерел, перековался и его позиция по языковому вопросу с тех пор однозначна: больше, больше украинского языка, а русскому – квоты и запреты. И мы, и русские на Украине можем его за это не любить. Зато всегда знаем, чего от него ждать.

            О команде Зеленского сегодня можно определённо сказать одно: единого понимания языковой проблемы, а также путей её решения у них нет. Для Бориса Шефира проблема заключается в том, что «95 квартал» недобирает прибыль на российском рынке. Богдан хотел бы остановить войну – если не врёт, конечно. Разумков хочет поскорее стать депутатом, а язык вторичен. Наконец, Стефанчук хочет и украинизацию - и с восточными избирателями не ссориться. Иначе можно недобрать голосов и коалицию потом в парламенте придётся делать с экс-«регионалами». А это чревато новым майданом.

            Всё это, конечно, важно, но слабо соотносится с языковой проблемой – какой её привык видеть русский на Украине. А проблема эта комплексная. Тут и культурный вакуум: языковые законы практически убили книгоиздание, а литература из РФ для украинца дороговата. Но она хотя бы есть, чего не скажешь о киносеансах или театральных постановках на русском языке.

            Это проблема образования – на Украине нельзя получить даже среднее образование на любом языке, кроме украинского. Даже вне системы гособразования – если вдруг представить, что родители класса или нескольких классов решили самостоятельно финансировать обучение своих детей. Частную школу можно, частную школу с преподаванием на родном языке – нет.

            Наконец, постоянное вторжение в личное пространство. Даже бизнес обязан быть сначала украинским, а уж потом бизнесом: говорить с клиентами на украинском, делать прежде всего украинскую версию сайта и т.д. и т.п. Хотя казалось бы это – глубоко личное дело предпринимателя. Он, а не государство рискует своими деньгами. И первым перейдёт на мову, как только это будет приносить большую прибыль.

            Суть языковой проблемы – в совершенно вульгарном диктате большинства с отрицанием прав меньшинств в принципе.

            А также в том, что сторонники этого диктата постоянно лезут не в своё дело. Гражданин обязан знать официальный язык? Принимается. Но никто, даже государство, не вправе заставить его им пользоваться.

            Сегодня у команды Зеленского по этому поводу нечего сказать. Одно из двух: либо вообще нечего, либо есть, но такое, от чего предвыборный рейтинг стремительно поползёт вниз. Вот они и играют в четыре руки. То один соратник скажет «Хватит разврата!», то другой. А офис Зеленского их потом как бы опровергает: «Это их личное мнение». Да, пост главы АП – как раз то место, чтобы личным мнением козырять. 

            Правда, сама проблема от этого никуда не девается. Ведь при Порошенко гайки не сами закручивались. Работали языковые институты, привлекались эксперты, лидеры мнений. Все эти квоты кто-то считал, поправки кто-то готовил, полезность этого безобразия гражданам кто-то втолковывал. У Зеленского нет ничего, пустота. Только несколько человек из ближайшего окружения второй месяц не могут договориться: как же правильно? Или делают вид, что не могут.

            Отсюда вопрос: если ничего не меняется, то есть ли между Зеленским и Порошенко принципиальная разница?

            ***

            Пока писался материал, подоспела новость: новая редакция закона о языке станет предметом обсуждения в СБ ООН 16 июля. Да, по инициативе РФ. Но тут важнее то, что уже даже в ООН решили разобраться, что это там на Украине с госязыком творится?

            Как бы команда нового президента и он сам не осталась единственными неопределившимися. 


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