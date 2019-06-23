Украина продолжает говорить по-русски

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23 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Призывы НАТО к защите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
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Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
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Зеленский вызвал истерику среди украинских «креаклов» и «либералов»

Новый президент Украины все меньше нравится украинской интеллигенцииФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Новый президент Украины, оказывается, виноват в том, что запрещает подкидывать наркотики и слишком вяло репрессирует несогласных. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из сообщений, которыми кипят в последнее время украинские соцсети, особенно представителей «креативного класса». И в этом украинские либералы почти идеально сошлись с российскими.  Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Иллюзии грузинской русофобии

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Как говорил поэт Владимир Уфлянд, «народ есть некий интеграл отдельных личностей, которых Бог не зря собрал, в таком количестве». И либо вы этот интеграл принимаете целиком, либо не принимаете вообще. Второй вариант называется русофобией. Подробности...

Армия делает из раздолбаев – граждан

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Как накормить мир русским пельменем

Антон Крылов, журналист
С русской кухней пока что всё очень сложно. В Москве на один ресторан русской кухни – несколько десятков иностранных. А между тем, национальная кухня – один из важнейших элементов национальной культуры – и внутри страны, и снаружи. Подробности...
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            Украина продолжает говорить по-русски

            Хотя со времен СССР прошло уже 28 лет, вытравить русский язык с Украины не удается   23 июня 2019, 12:53
            Фото: В. Корецкий, К. Иванов,
            О. Савостюк, Б. Успенский, 1954 г.
            Текст: Людмила Суркова

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            Проведенный на Украине соцопрос показал: более половины украинцев продолжают общаться по-русски, а на «мову» переходят только в стенах официальных учреждений. Эксперты говорят, что данные соцопроса занижены - в реальности число регулярно разговаривающих на русском украинцев существенно выше. Так почему 25 лет тотальной украинизации так и не смогли вытеснить русский язык из незалежной?

            По результатам опубликованных в пятницу исследований компании TNS, более трети украинцев считают родным языком русский. Однако гораздо больше – половина – и дома и на работе использует и русский, и украинский язык в равной степени. Украинский язык с небольшим перевесом доминирует в сфере формального общения – например, в учебных заведениях (53%), зато русский преобладает в неформальном общении – с друзьями, знакомыми (52%) и в Интернете (56%).

            При этом украинский язык остается, можно сказать, западно-провинциальным. Как пишет «Cтрана», его ожидаемо чаще используют на западе и в центре страны, а также в малых населенных пунктах. Зато русский язык остается «восточным и городским», то есть преобладает на востоке и юге, а также в крупных городах. При этом треть опрошенных требует преподавать русский в школах, а 15% выступают за предоставление русскому языку официального статуса на уровне областей Украины.

            Наиболее активную поддержку статуса украинского языка как единственного государственного продолжает демонстрировать запад Украины. Сторонники двух государственных языков сосредоточены на юге и востоке (34% и 27% соответственно).

            Многие украинские политологи сошлись во мнении, что русский язык является удобным и привычным средством коммуникации на Украине, и 25 лет тотальной украинизации не смогли вытеснить его из речи.  

            Украинский общественный деятель Александр Скубченко считает, что русский язык привычен уху любого украинца и его перевод на «мову» – «манипуляция с целью показать, что этот язык чужд нашей стране». «Как бы власти ни старались, русский язык был, есть и останется родным языком для определенной части украинского населения. На русском люди говорили здесь 100 и 200 лет назад, говорят сейчас и будут говорить», – сказал Скубченко газете ВЗГЛЯД.

            Он согласился, что украинский язык стал доминировать в сфере официального общения, например, на работе. «Но примерно 30% все равно респондентов выступили за придание русскому языку статуса официального. А согласно другому исследованию, 30% украинцев выступает за обучение в школах не только на украинском, но и на русском языке», – отметил он.

            Скубченко добавляет, что согласно скрытым исследованиям, русский язык во многих сферах буквально доминирует. Так, обнаружилось, что пользователи банкоматов крупнейшего частного банка Украины – ПриватБанка – в 97% случаев выбирают обслуживание на русском языке.

            «У нас проводилось исследование с анкетированием на русском и украинском языках. Так вот анкету на русском языке выбирали более 70% участников опроса. Такие скрытые исследования показывают, что русский язык в нашей стране второй по популярности как минимум», – сказал Скубченко.

            Напомним, что все последние пять лет, несмотря на давление правительства, на Украине сохранялось движение в защиту русского языка. Еще в конце 2016 года в городе Днепр (Днепропетровск) прошла межрегиональная конференция, участники которой, как сообщала тогда газета ВЗГЛЯД, не побоялись выступить с резолюцией – принять закон о защите и популяризации русского языка, отменить языковые квоты на радио и телевидении. Участником конференции, одним из активистов этого движения как раз и был Скубченко.

            Одним из инициаторов гонений на русский язык в то время был депутат верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Бригинец. Когда корреспондент газеты ВЗГЛЯД попросил его объяснить итоги соцопроса (на русском языке, которым депутат свободно владеет), Бригинец начал отвечать на украинском. «Я думаю, что сохраняется информационная и медийная оккупация. До 2015 года СМИ контролировались россиянами и русскоговорящими. Это ярмо геноцида, которое отражается на людях», – сказал Бригинец (перевод газеты ВЗГЛЯД). Он считает, что русский язык продолжает доминировать в неформальной сфере по той причине, что «со времен царизма» украинский язык неоднократно подвергался запретам.

            После этого депутат быстро сменил тему и вдруг перешел к ситуации внутри самой Российской Федерации. Он заявил, что знаком с исследованиями, которые свидетельствуют о том, что большинство жителей России уже составляют мусульмане. «Читал, что в России 62% мусульман и доминирующая религия – это ислам... И что теперь? Надо что-то решать! Или вы продолжите называть себя славянской православной страной? Надо вам идеологию менять», – сыронизировал депутат.

            После такого диалога у газеты ВЗГЛЯД остались сомнения в адекватности члена украинского парламента.

            В отличие от Бригинца, другой известный украинский политолог с репутацией русофоба, директор Института трансформации общества Олег Соскин в интервью газете ВЗГЛЯД не стал менять тему, а прямо признал:

            «Русским языком так или иначе пользуются как коммуникативным инструментом. Поэтому он присутствует везде. Украинцы тоже активно им пользуются, особенно в интернете, согласился политолог. Тем более, что украинского сегмента Интернета практически нет. Чаще всего, русский контент информативнее и глубже. А запрет русского языка можно уже считать анахронизмом – сейчас это уже не работает. Поэтому надо знать русский и английский. В этом отношении украинцы очень прагматичные и практичные люди», – подчеркнул Соскин.

            «Русский вытеснить невозможно. Это как слона не заметить в посудной лавке.

            Так и на Украине, русский язык – это глобальное лингвистическое средство, которым в той или иной степени владеет все население. Вообще в мире, в ситуации глобализации мировыми языками стали английский, немецкий, французский, испанский и русский», – подытожил Соскин.

            Скубченко тоже отметил узость украинского сегмента Интернета. «Русскоязычных сайтов больше, там больше информации. А украиноязычный сегмент меньше. Именно поэтому популярностью пользуется русский сегмент», – пояснил Скубченко.

            Тем не менее, борьба с русским языком за счет квот в СМИ, за последние пять лет дала свой эффект, отметил Скубченко.

            «С принятием нового языкового закона, который я считаю законом о фактическом запрете русского языка, квоты увеличились до 90% – столько должно быть украинского языка на телевидении. Но у людей нельзя забрать тот язык, на котором они говорят. Все эти драконовские запреты нужно отменять. Единственная правильная ситуация – это два государственных языка: русский и украинский», – считает общественный деятель. Он добавил, что новый президент Владимир Зеленский во время избирательной кампании предлагал избегать штрафов за использование русского языка, а развитие украинского языка стимулировать мягкими, косвенными мерами.

            Напомним, что в своей предвыборной компании Зеленский выступал против гонений на русский язык. «Не надо давить их языки. Не надо давить русский язык», – призывал он. После прихода к власти Зеленский продолжил активно использовать русский язык в публичных выступлениях, так что Львовский областной совет даже вынужден был официально потребовать от главы государства перейти на «мову».

            А главный идеолог Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков на днях жестко парировал требование журналистки говорить с ней по-украински во время интервью. Он заявил, что не обязан говорить на государственном языке, – по крайней мере, пока не станет народным депутатом.

            Как известно, предшественник Зеленского Петр Порошенко в последние дни своего правления успел подписать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ определяет украинский язык как единственный официальный в стране, обязывает всех граждан владеть им и регулирует его применение во всех публичных сферах жизни. Закон предполагает штрафы и уголовную ответственность за унижение государственного языка. Ранее за документ проголосовали 278 депутатов верховной рады.


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