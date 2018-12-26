Украина готовится усилить давление на русский язык

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21 января, понедельник  |  Последнее обновление — 17:58  |  vz.ru
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Всю прошлую неделю страна возмущенно обсуждала новое заявление бывшего главного электрика страны Анатолия Чубайса. Внешне посыл главы Роснано выглядит благородно: он предложил свой рецепт того, как заставить богатых платить за электроэнергию больше, а для бедных оставить все как есть. Однако так ли все просто на самом деле? Подробности...
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Почему в России не возненавидели Трампа

При Трампе США стали продавать воюющей Украине оружие, чего не делали при ОбамеФото: Shelley Lipton/Zuma/Global Look Press
Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

Катапультирование является для летчика наиболее жестким и сложным способом покидания воздушного судна, подчеркивают экспертыФото: РИА Новости
Из четырех катапультировавшихся летчиков Су-34, столкнувшихся над Японским морем, спастись удалось лишь одному. Двое погибли, запутавшись в элементах парашютной системы, а один так и не был найден. Между тем Су-34 оснащен одной из лучших в мире систем катапультирования, а у каждого пилота есть автоматическая аварийная радиостанция. Почему не удалось спасти бесценные жизни боевых летчиков и как ВКС научиться это делать? Подробности...
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В Германию вернулись методы Штази

«Альтернативе для Германии» удалось спровоцировать резкую ненависть немецкого истеблишментаФото: Reinhard Krause/Reuters
В попытке притормозить рост популярности «Альтернативы для Германии» власти страны применяют к ней откровенно тоталитарный прессинг. Вместо того чтобы бороться с террористами, контрразведка ФРГ ищет компромат на одну из крупнейших партий страны. Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Соберись, тряпка, и выброси елку

Наталья Осс, журналист, писатель
Постновогодний период требует высокой осознанности. Ожидание праздника – время надежд, загаданных желаний и потаенной мечты. Но ничего подобного не происходит. Карнавал отгремел, посуда убрана в сервант, чуда не случилось. Подробности...
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У элиты США не получается наказать Дональда Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Исполнилось два года со дня вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов. Мейнстримные СМИ, само собой, привычно критиковали хозяина Белого дома. К годовщине подготовили очередное «разоблачение» президента. Подробности...
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Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Большинство антисоветских легенд, мифов, иллюстрирующих их цифр, с самой перестройки и до сих пор имеющих хождение, восходят к эмиграции. Шаламовское определение Солженицына как «орудия холодной войны» – вовсе не фигура речи. Подробности...
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          Украина готовится усилить давление на русский язык

          Несмотря на протесты, русский язык активно вытесняется из обращения на Украине   21 января 2019, 16:30
          Фото: Мария Фролова/ТАСС
          Текст: Василий Стоякин

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          Либеральные комментаторы утверждают: гонения на русский язык на Украине оказались мифом. Это якобы подтверждает решение одного из украинских судов, отменившего запрет использования «русскоязычного культурного продукта» во Львове. Однако так ли это на самом деле – и как киевские власти и дальше будут вытеснять русский язык из обращения на Украине?

          17 января Львовский административный суд отменил решение облсовета о моратории на использование русскоязычного культурного продукта. В суд обратилось движение Виктора Медведчука «Украинский выбор – право народа». Этот эпизод получил известность как случай успешного противодействия украинизации в рамках действующего законодательства. Попробуем разобраться, так ли это на самом деле.

          Решение Львовского облсовета было принято в сентябре и предполагало временный (до прекращения «оккупации Россией Крыма и части Донбасса») запрет публично показывать фильмы, транслировать музыку и продавать книги на русском языке.

          Во-первых, запрет касался не только российского или советского, но и чисто украинского (в том числе откровенно русофобского) культурного продукта. Например, пропагандистские проекты «Радио Свобода», вроде «Крым. Реалии», преимущественно русскоязычные.

          Во-вторых, по отзывам людей, бывавших осенью – зимой прошлого года во Львове, нельзя сказать, чтобы мораторий реально исполнялся. Может, интенсивность использования русскоязычного продукта и сократилась, но вообще он не пропал.

          В-третьих, необходимо учитывать внутриполитический аспект происходящего. У мэра Львова Андрея Садового долгоиграющий конфликт с местными радикалами («Свободой» главным образом), который проявляется в вопросе использования иностранных языков – Садовый хочет сделать Львов максимально комфортным для туристов, а оппоненты ему мешают. Кроме того, львовский губернатор Олег Синютка метит на пост мэра. Решение облсовета было направлено против мэра, который как глава партии «Самопомощь» и кандидат на пост президента должен демонстрировать свой национализм. Какой же он патриот, если у него в городе свободно используется язык «оккупантов»?

          В-четвертых,

          решение облсовета действительно противоречило Конституции, и суд находился просто в безвыходном положении.

          В конце концов, Львовская область – не единственная, где принято такое решение. Такие же нормы действуют в Волынской и Житомирской областях, а также в Тернополе.

          Таким образом, хотя «Украинскому выбору» действительно удалось добиться восстановления прав граждан, нарушенных решением областного совета, преувеличивать значение этого успеха не стоит.

          Региональный статус русского языка

          Или вот еще один успех – 11 января Львовский окружной административный суд отклонил иск львовянина, который он подавал против Харьковского горсовета, требуя отменить решение городских властей о статусе русского языка как регионального.

          Казалось бы – успех, но суд отклонил иск на том основании, что Святослав Литинский не является членом харьковской территориальной общины. А по сути-то он прав, потому что русский язык не может иметь в Харькове регионального статуса – Конституционный суд еще 28 февраля отменил закон об основах государственной языковой политики («закон Кивалова – Колесниченко») дававший местным советам право предоставлять языкам меньшинств такой статус. В 2012 году русский язык получил официальный статус в девяти регионах – Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Николаевской и Одесской области, а также в Севастополе и Крыму.

          В результате на протяжении лета – осени прошлого года по искам прокуратуры был принят ряд решений, отменяющих региональный статус русского языка.

          В частности, 31 июля такое решение принял Николаевский областной суд, 20 октября – Херсонский горсовет, 13 декабря соответствующее решение было принято Харьковским областным советом. На очереди – Донецкая область, прокуратура которой подала соответствующий иск 21 сентября. Неясно, как принять соответствующие решения по Крыму и Севастополю – там просто нет органов. Запорожский горсовет в ноябре голосовал за отмену статуса, но проект не получил поддержки большинства депутатов.

          Нельзя сказать, что региональный статус русского языка давал какие-то существенные преимущества жителям русскоязычных регионов. Но он хотя бы упрощал официальную коммуникацию с местным самоуправлением. Теперь же нет и этого, причем отсудить статус нельзя – нет самого закона. Конституционные же нормы прямого действия декларируют право на использование русского языка и получение на нем образования, но никак его не обеспечивают. По этой, кстати, причине не удалось до сих пор отменить в судебном порядке закон об образовании, фактически отменяющий образование на языках меньшинств (из-за чего у Украины серьезное дипломатическое противостояние с Венгрией).

          Закон о языке

          Между тем отмена закона о государственной языковой политике (а он был признан неконституционным из-за нарушения процедуры его принятия) создала пробел в правовом поле Украины. Нет закона, который бы регулировал использование на практике статьи 10 Конституции, которая регулирует использование языков.

          Сейчас в Раде лежат минимум четыре проекта законов о языке, предлагаемые группами депутатов: 5556 – о языках, 5669 – о функционировании украинского языка как государственного и порядке использования других языков, 5670 – о государственном языке, 5670-д – об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Наиболее вероятным считается принятие последнего законопроекта (литера «д» означает, что закон доработан профильным комитетом и члены комитета стали его соавторами).

          Законопроект этот предполагает сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, кроме частного общения и языка религиозных обрядов.

          Впрочем, в законе не разъясняется, что такое «частное общение» и каковы его границы. Вообще Главное научно-экспертное управление Рады обращает внимание на то, что многие нормы проекта недостаточно конкретизированы и могут вызвать конфликты из-за расширительного их толкования.

          За игнорирование необходимости использования украинского языка или пренебрежение к нему грозит серьезная ответственность и штрафы, а за соблюдением законодательства будет следить штат языковых инспекторов.

          Использование языков меньшинств в этом проекте вообще никак не регулируется, хотя и содержится ссылка на закон о национальных меньшинствах. Однако нормы и этого закона недостаточно конкретны, а кроме того, ратифицированная Украиной Европейская хартия региональных и миноритарных языков предполагает защиту не национальных, а именно языковых меньшинств (кстати, критики принятой Украиной модели ратификации указывали, что носители русского языка на Украине не являются меньшинством и их права должны обеспечиваться при помощи расширения конституционного статуса, но администрация Леонида Кучмы к этим замечаниям не прислушалась). Разумеется,

          русский язык вообще запрещен не будет, но его постараются низвести до такого статуса, который он имеет, например, в Латвии.

          Новый закон о языке планируется принять в течение нынешней сессии Верховной рады, и националистическое большинство парламента за него наверняка проголосует. Препятствием является только то, что он станет элементом предвыборной кампании Петра Порошенко. По идее его конкуренты должны были бы не допустить принятия закона, но... И Юлия Тимошенко, и Анатолий Гриценко, и Андрей Садовый, и большинство других кандидатов претендуют на тот же самый националистический электорат и просто обязаны будут подыграть в этом вопросе президенту.

          Соответственно, следует ожидать принятия жестко националистического закона. Ставить вопрос о его пересмотре можно будет только после парламентских выборов и только в случае, если относительное большинство в новом составе Рады получат силы, заинтересованные в пересмотре закона. Выборы должны состояться довольно скоро (27 октября), но партии, настаивающие на пересмотре языковой политики нынешней власти, по современной социологии, могут рассчитывать примерно на пятую часть депутатских мест...

          Печальное будущее

          В целом на Украине есть общественные и политические силы, которые выступают против исключения русского языка из сферы официального общения. В том числе и те, которые никак не отнесешь к сторонникам улучшения отношений с Россией. Например, жестко отреагировал на предложение запретить русскоязычные песни мэр Днепропетровска Борис Филатов («вешать будем потом»).

          Однако большинство пока что не на их стороне, и русский язык на Украине ждут тяжелые времена.


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