Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

Взгляд
11 января, пятница  |  Последнее обновление — 20:13  |  vz.ru
Разделы

Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

В Минске призывают забыть о договоре Лукашенко – Ельцина 1999 годаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинцев принудили к сексу по европейским нормам

С 11 января все украинские мужчины де-факто теряют презумпцию невиновностиФото: DanitaDelimont/Global Look Press
Если между двумя гражданами назревает половой акт, отныне они обязаны притормозить, задержать дыхание и сперва выполнить официальную процедуру – дать другу юридически значимое согласие на соитие. В противном случае один из партнеров может наутро пойти в полицию и пожаловаться на изнасилование. Этот безумный закон Киев зачем-то скопировал в Швеции, очень уж хотел понравиться Западу. Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко

Проект строительства стены Дональд Трамп решил довести до логического концаФото: Leah Millis/Reuters
Президент США Дональд Трамп готов ввести в стране чрезвычайное положение в связи с «гуманитарным кризисом». Прекратить этот кризис, по его мнению, способно лишь строительство стены на границе с Мексикой, финансирование которого блокируют демократы в Конгрессе. Попытки президента договориться с парламентариями зашли в тупик. Поможет ли Трампу введение режима ЧП обыграть своих оппонентов? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

Андрей Бабицкий, журналист
Формула «нацизма на Украине нет» основана на нежелании учитывать весь объем факторов, определяющих существование этого несостоявшегося государства. Он там есть, но прикровенный, вынужденно маскирующий свою сущность. Подробности...

Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

Егор Холмогоров, Публицист
Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...

      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно, кто возглавит российскую делегацию в Давосе
          НАСА официально уведомило Роскосмос об отмене приглашения РогозинаЭксперты предсказали Лукашенко фиаско на американском направленииКомандир разведки ДНР осужден в МосквеИсторик подсчитал потери Красной армии при прорыве блокады Ленинграда
          Названо ключевое условие для решения проблемы мирного договора с ЯпониейМИД Украины сказал, где должны голосовать находящиеся в России украинцыПассажирские самолеты – нарушители госграницы разрешат сбиватьСоюз защиты прав потребителей прокомментировал уменьшение числа яиц в упаковках
          Главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова похитили со стрельбой в МосквеМуж и жена из России умерли в Камбодже с разницей в один деньЗюганову советуют прекратить прикрывать своих соратниковВ Госдуме задумались о замене пластиковых окон в домах с газовыми плитами

          Главная тема


          Национальной идеей Украины стало попрошайничество

          «Он мне надоел»


          Анатолий Шарий рассказал о планах засудить Порошенко

          скандальное дело


          Обвиняемые в изнасиловании омского фельдшера рассказали свою версию событий

          армия и вооружения


          В Египте сравнили Т-90 с «Абрамсом»

          Видео

          согласие на соитие


          Украинцев принудили к сексу по европейским нормам

          преждевременные выводы


          Зачем России нужна военная база в центре Африки

          военный космос


          Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

          бывший ссср


          Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

          «Мертвая голова»


          На Украине начинают гордиться нацистской символикой

          Новая мораль


          Антон Крылов: Революций без секса не бывает

          Мировой гегемон


          Дмитрий Дробницкий: Неудачи Лондона создали национальный миф США

          Культурный слой


          Екатерина Ракитина: Почему мы любим и ненавидим советское кино

          на ваш взгляд


          Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?


          Андрей Бабицкий

          Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 11 января 2019, 19:40

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Когда речь заходит об украинском нацизме, наши либеральные друзья скептически кривят губы. Наиболее вменяемые из них уточняют, что говорить можно о национализме, а также об отдельных праворадикальных группах, но такого, затрагивавшего бы все общество, явления как нацизм на Украине нет. В худшем случае он носит очаговый характер.

          Между тем, эта, казалось бы, вполне корректная позиция игнорирует тот курс, который неуклонно проводит в жизнь киевский режим.

          Главное отличие украинского нацизма от гитлеровского заключается в том, что Германия была совершенно самостоятельна. Она могла позволить себе, не оглядываясь на другие страны, не спрашивая ни у кого разрешения, провозгласить нацизм официальной идеологией. Она могла миллионами уничтожать людей в концлагерях, вести войны, с кем считала нужным, объявлять целые народы неполноценными. У Украины же связаны руки. За ней внимательно наблюдают те, чьи флаги украшают ее политическое кредо, сотканное из грез о евроатлантической интеграции.

          Поэтому официальная идеология украинского государства – это якобы демократические реформы, а отнюдь не идея расового превосходства украинской нации над всеми остальными. Киев, находясь под жестким присмотром, вынужден соблюдать правила приличия, хотя, будь его воля, от демократических лозунгов не осталось бы ни малейшего следа.

          Впрочем, реальные шаги, предпринимаемые украинской властью, дают исчерпывающее представление о нацистской природе системы ее вещей. Гонения на русские язык и культуры – это, конечно, не Освенцим, но его предбанник, а война в Донбассе – уже вполне себе прихожая, хотя речь идет о гораздо меньших масштабах людоедства. Но только потому, что сил не хватает, не хватает технологичности, которая была присуща Третьему рейху, умудрившемуся создать такие фабрики смерти, которых не знала история.

          Фото: Gleb Garanich/Reuters

          Кроме того, в основание германского нацизма легли элементы великой немецкой культуры. Да, только элементы, поскольку сама эта культура, взятая во всей своей полноте, глубоко чужда нацистской идее. Греческий и римский идеал, романтики Шеллинг и Гете, пессимист Шопенгауэр, женоненавистник Отто Вейнингер, адепт сверхчеловечества Ницше, Бах, Вагнер, Рихард Штраус – эпохи, культурные образцы, имена мыслителей можно длить бесконечно долго. Классицистическая традиция, на которую опирался нацизм, отвергая так называемое дегенеративное искусство – это колоссальный культурный пласт.

          То есть, конечно, германская модель не чуралась мифологии, изобретая причудливые эзотерические концепты на арийскую тему, но в принципе она и без этого могла в достатке черпать из собственного культурного наследия образы, символы и идеи. Сельский нацизм «Азова» или «Правого сектора*» произрастает на каменистой почве. Из-за этого ему приходится делать акцент именно на мифах. Славных имен, которые можно было бы положить в основание уверенности в национальном превосходстве у Украины раз, два и обчелся. Поэтому приходится изобретать дикие истории о выкопанном древними украми Черном море.

          Украинское государство не декларациями, а конкретными действиями, обслуживает именно нацистскую повестку, славя коллаборационистов Бандеру и Шухевича, обрывая одну за другой связи с Россией, ограничивая хождение русского языка, убивая людей на Донбассе. Все вместе это как раз и составляет суть происходящего на Украине, что, думаю, не является секретом для ее западных  друзей, которые готовы мириться с природой украинского режима, поскольку он представляется им максимально вредоносным для России.

          Что роднит оба нацизма – так это абсолютная несовместимость двух государственных систем с демократией. Но и здесь, Киев не может позволить себе скатиться в голый тоталитаризм. Разрешения на это ему никто не даст. Поэтому он вынужден функционировать в формате недодиктатуры, в рамках которой он может проводить умеренно жесткую репрессивную политику в отношении оппонентов.

          В общем, формула «нацизма на Украине нет» основана на недомыслии, нежелании учитывать весь объем факторов, определяющих существование этого несостоявшегося государства. Он там есть, но прикровенный, вынужденно маскирующий свою сущность.

          Наша либеральная общественность, полагающая, что речь идет об издержках роста, что украинский национализм – это временное осложнение, а главным является путь евроатлантической интеграции, глубоко ошибаются. Сгоревшие 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов люди – это предельно точный образ, отображающий всю античеловеческую сущность, всю предельную жесткость сельского украинского нацизма.

          Будучи связан по рукам и ногам обременениями западного кураторства, он не может развернуться во всю ширь своего изуверства, как это сделала гитлеровская Германия, но огнь варварства чадит и тлеет в пределах, достаточных для того, чтобы в нем сгорали человеческие жизни.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

          Егор Холмогоров, Публицист
          Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
          Обсуждение: 50 комментариев

          Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...
          Обсуждение: 15 комментариев

          Темная сторона Америки грозит США

          Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
          Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...
          Обсуждение: 30 комментариев

          У поезда российских инноваций отказали тормоза

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          Глядя на тысячелетнее многообразие российских инноваций, я думал, можно ли предложить что-то еще? Ведь, кажется, мы перепробовали все – от дыбы до блокчейна. И когда я уже отчаялся, меня озарило. Ведь есть одна инновационная технология, которую до сих пор у нас ни разу не использовали! Подробности...
          Обсуждение: 49 комментариев

          Зависимости Китая от США пришел конец

          Павел Волков, публицист
          Планы Пекина требуют большого инфраструктурного проекта, за которым автоматически следует проект альтернативного мирового устройства. Речь об инициативе «Один пояс — один путь», охватывающей 68 стран и 40% мирового ВВП. Подробности...
          Обсуждение: 30 комментариев

          Как могла бы выглядеть история Украины

          Владимир Блинов, политолог
          Судьба Петра Порошенко осталась неизвестной. Диспетчеры авиаслужб обнародовали данные о вылете самолета. Место назначения рейса осталось невыясненным. Бывшего президента видели в Грузии, публиковали его фотографии с бутылкой чачи. Подробности...
          Обсуждение: 41 комментарий

          Революций без секса не бывает

          Антон Крылов, журналист
          Западная массовая культура становится все более сдержанной – чего стоят те же запреты на женские соски в большинстве социальных сетей, а также резкое снижение рейтингов фильмов, если в них есть хотя бы минимальная «обнаженка». Подробности...
          Обсуждение: 64 комментария

          Почему в России благотворительность стала формой коррупции

          Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          Настоящая благотворительность для «олигарха» – дело по возможности секретное. Реально исполнение морального императива. Если он, конечно, есть. А если его нет – то, наверное, и не надо. Подробности...
          Обсуждение: 22 комментария

          Неудачи Лондона создали национальный миф США

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Американская война 1812 года дала старт экспансии США в Западном полушарии, способствовала быстрому превращению Америки в сверхдержаву и на долгие годы определила ее стратегическое мышление. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............