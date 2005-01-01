Украине предсказали будущее нацистской Германии

«У Украины не будет будущего, если ее историческая память останется только на примерах УПА*, Шухевича и Бандеры», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов. Так он отреагировал на слова директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который назвал празднование Дня скорби и чествования памяти жертв войны «атавизмом совка».

Член сенатского комитета по международным делам Игорь Морозов убежден, что политический класс Украины «деградирует все больше и больше». «Чем больше Украина хочет попасть в демократическое сообщество европейских стран, тем острее для нее проблема исторической памяти», – считает политик.

По его словам, многие украинские избиратели чувствуют себя внуками героев Великой Отечественной войны.

«Многие украинцы потеряли своих близких на полях сражений ВОВ, на фронтах, освобождавших от гитлеровских войск, от нацизма саму Украину. Поэтому этот конфликт исторической памяти между большей частью украинцев и политическим классом становится все сильнее. В этом трагедия страны. У Украины не будет будущего, если ее историческая память останется только на примерах УПА*, Шухевича и Бандеры. Это приведет к повторению 30-х годов в Германии, когда к власти пришли нацисты во главе с Гитлером», – уверен Морозов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал «неуместным» и «опасным» празднование Дня скорби и чествования памяти жертв войны на Украине 22 июня. «Празднование 22 июня на государственном уровне – атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о «Великой Отечественной», – заявил Вятрович.

Он призвал вспоминать жертв Второй мировой на Украине 8 мая, а о начале самой страшной в истории человечества войны – 1 сентября.

Вятрович известен как активный борец с «коммунистическим прошлым». Он один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, из-за которого по стране прокатилась волна переименований городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.