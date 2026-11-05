Ученый предупредил об опасности имитирующей голодание FMD-диеты

Ученый Литвинов предупредил о вреде популярной FMD-диеты при гастрите и язве

Tекст: Дарья Григоренко

Суть FMD-диеты заключается в обмане организма, который заставляют думать о воздержании от еды при продолжении питания. Меню строится на высоком количестве жиров и углеводов при небольшом содержании белка, что сигнализирует о голоде и запускает жиросжигание, передает РИА «Новости».

«Организм переходит с режима роста на восстановление. Однако FMD не относится к универсальным и полностью безопасным схемам. Ограничение калорий может повлиять на уровень сахара, давление и водно-электролитный баланс. Оно опасно при взаимодействии с различными заболеваниями и лекарствами», – рассказал Литвинов.

По словам специалиста, такая диета способна спровоцировать ухудшение состояния у людей с болезнями почек, печени, сердца, гастритом и язвенной болезнью. Кроме того, она несовместима с приемом мочегонных препаратов или лекарств, требующих стабильного питания.

У пациентов с диабетом на фоне приема сахароснижающих препаратов ограничение калорий может привести к гипогликемии. Строгие ограничения также способны вызвать обострение расстройств пищевого поведения. Людям с хроническими заболеваниями перед началом диеты необходимо обязательно проконсультироваться с профильным врачом.

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