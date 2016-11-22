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18 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:27  |  vz.ru
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Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»

Удар Прибалтики по Белоруссии не смертелен благодаря РоссииФото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
Лукашенко всерьез озаботился тем, куда девать электроэнергию с новой АЭС, которая уже совсем скоро должна начать работать. На экспорте в Польшу и Литву, как планировалось, вряд ли получится зарабатывать, на Украине из-за кризиса спрос только падает. Самой Белоруссии столько электроэнергии не надо. Кто спасет оказавшийся никому не нужным белорусский проект и за чей счет?  Подробности...
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Украине пора привыкать к роли нацистского государства

Факельный марш украинских националистовФото: Максим Никитин/ТАСС
Утверждать, что сложившейся в Киеве режим нацистский или неонацистский, - это все-таки преувеличение. Неонацисты всего лишь составная часть украинской государственности. Однако Украину можно с полным правом считать страной, героизирующей нацизм и поддерживающей неонацистов. Этот имидж будет иметь для самого бедного государства Европы самые неприятные последствия. Подробности...
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Как СССР создавал первый в мире планетоход-разведчик

Фото: Фотохроника ТАСС
17 ноября 1970 года советская космическая программа совершила еще один эпохальный шаг - «Луноход-1» проехал свои первые метры по внеземной поверхности. Уникальный аппарат можно было смело назвать настоящим чудом техники, и и советские инженеры по праву считали его в какой-то мере реваншем за проигрыш Америке «Лунной гонки». Как разрабатывали луноход и кто именно управлял им? Подробности...
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Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Жесткая политика президента Макрона довела автомобилистов до отчаянияФото: Pascal Rossignol/Reuters
Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до, казалось бы, благополучной Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
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Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...
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России необходимо производство, а не налоги для богатых

Антон Любич, экономист
Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Нужно добиваться совместного использования островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Украине пора привыкать к роли нацистского государства

          Факельный марш украинских националистов   18 ноября 2018, 10:00
          Фото: Максим Никитин/ТАСС
          Текст: Станислав Борзяков

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          Утверждать, что сложившейся в Киеве режим нацистский или неонацистский, - это все-таки преувеличение. Неонацисты всего лишь составная часть украинской государственности. Однако Украину можно с полным правом считать страной, героизирующей нацизм и поддерживающей неонацистов. Этот имидж будет иметь для самого бедного государства Европы самые неприятные последствия.

          США и Украина в четвертый раз подряд проголосовали против резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Других таких стран в мире больше нет – остальные либо поддержали документ, одним из авторов которого является Россия, либо не голосовали вообще. 

          Позиция США – отдельная история. Там свои традиции, и американцы всегда относились к резолюциям, ограничивающим, как они считают, свободу слова без особого энтузиазма. Сейчас эта свобода слова переживает агрессивный натиск левых активистов, но само американское государство функции цензора берет на себя крайне редко. Вполне легально существует даже Американская нацистская партия с зигами и свастиками, хотя ее активисты откровенно побаиваются выходить на шествия и прячут свои лица. 

          С другой стороны, Вашингтон, недолюбливая институты ООН в целом, обычно поддерживает «своих сукиных сынов» по принципиальным для них вопросам. История помнит немало резолюций, против которых проголосовали только США и какой-нибудь их союзник (например, Израиль) или политический инструмент (каким является Украина). А то, что героизация нацизма для Украины является принципиальным вопросом, сомнений не вызывает. Это неотъемлемая часть местного нацбилдинга и информационной политики, а также способ президента Петра Порошенко привлечь на свою сторону электорат Галиции.

          Официально Украина отказывается считать себя нацистской страной, но ей придется привыкать к восприятию себя в таком качестве.

          В Киеве думали, что заигрывания с ультраправыми и обеление погромщиков прошлого ему простят или вовсе не заметят в общей суматохе, но просчитался (как, впрочем, и всегда). На первом этапе пронацистские веяния действительно старались не замечать на политкорректном Западе. Украина позиционировала себя как «жертву российской агрессии», оболганную российской пропагандой, но такая тактика работала и могла работать только на краткосрочную перспективу. Когда дым от донбасского огня немного рассеялся, антироссийская истерика сбавила обороты, а украинские политики продемонстрировали всему миру зашоренность своих взглядов и любовь к наглому вранью, героизация нацизма и поддержка неонацистов на Украине перестали быть секретом для кого бы то ни было.

          Теперь американские конгрессмены обвиняют официальный Киев в «финансировании антисемитизма» и вводят санкции против батальона «Азов». Теперь Европа требует от Киева остановить цыганские погромы и пересмотреть дискриминационную языковую политику. И никого уже не удивляет, что консул с нацистскими взглядами в Германии – это именно украинский консул, и что спикер именно украинского парламента хвалит Гитлера за демократичность.

          Еще вчера европейские политики аплодировали Андрею Парубию как «представителю свободного мира». А сегодня вынужденно извиняются за это перед своими избирателями, подчеркивая, что не знали о взглядах основателя Социал-национальной партии Украины. Ну, зато теперь знают. И вряд ли о них забудут.

          Украина полагала, что ее простят, как простили Хорватию, на которую теперь стремится быть похожей и даже «обменивается опытом» в области борьбы с сепаратизмом и этнических чисток. Однако забыла, что Запад, поддержав Загреб в противостоянии с сербами, впоследствии превратил националистический режим Франьо Туджмана в изгоя, приняв Хорватию в «единую европейскую семью» только после того, как улицы, названые в честь усташей, после смерти Туджмана переименовали обратно.

          Украина считала, что ей многое позволят, как позволили Прибалтике. Но в постсоветской Прибалтике не было гражданской войны, погромов и терроризирующих мирное население нацбатов типа «Торнадо». Даже запрет на преподавание в средних школах на русском языке Латвия ввела только после Украины (дурной пример заразителен), а о том, чтобы запретить русские песни в Вильнюсе и чтение русских стихов в Тарту, не может идти и речи. Это стало реальностью для Львова, Тернополя и Волыни, но в Европе аналогов подобного попросту нет.  

          Украина надеялась, что под соусом «противостояния России» все будут потакать ее национальным комплексам, но зашла столь далеко, что Волынский облсовет торжественно объявил юбилейный для Волынской резни год «годом УПА*», как если бы в Берлине приурочили «год СА» к юбилею хрустальной ночи (а что такого? Эрнст Рём – репрессированная жертва гитлеровского режима).

          Капля за каплей – и потекло через край. Associated Press, The Washington Post и Euronews теперь с ужасом пишут о тренировочном лагере неонацистов под Тернополем, где «детей превращают в убийц», - и  это уже не «российская пропаганда», от которой можно просто отмахнуться. Украинская сторона пытается оправдываться и говорит, что информация о лагере – фейк, поскольку лагерь не получал государственных грантов, а лишь подавал заявку на них (но существовал и существует). Однако эти оправдания уже не имеют значения: Киев почти не слышно, а Euronews слышно очень хорошо, в том числе, и то, что «детей-убийц» готовят именно на Украине, где запрещают читать стихи на русском языке, отмечают «волынскую резню» прославлением ее организаторов и отвергают резолюцию ООН, осуждающую героизацию нацизма.

          Отвергают, кстати, со ссылкой на свободу слова, хотя свобода слова и Украина – это теперь как бекон и Саудовская Аравия, несочетающиеся между собой понятия. И хотя преследуемых на Украине журналистов в США и Европе пока что стараются жалеть пореже (поскольку эти журналисты зачастую еще и пророссийские), украинская «борьба за свободу слова» стала анекдотом уже практически для всех, что отражено и в международных рейтингах свободы прессы, и в докладах правозащитных организаций.

          Сохранять реноме Киеву прежде помогали ссылки на «клевету российских СМИ», которые об украинских нацистах и неонацистах писали часто и охотно. И эти ссылки работали, поскольку российские СМИ – чего греха таить – в первые месяцы после переворота на Украине слишком увлеклись криками «фашизм наступает», где-то приврали, где-то преувеличили, а где-то перенесли с частного на общее. Но с каждым месяцем такие ссылки работают все хуже, поскольку украинские нравы и украинские реалии постепенно выступают над грунтом, как мусорные кучи по весне.

          Современная Украина выступает против осуждения героизации нацизма не из-за «свободы слова», а потому что не хочет быть осужденной. Она последовательно героизирует нацизм и флиртует с неонацистами. Этот имидж все прочнее закрепляется за родиной маршала Тимошенко, и количество публикаций в духе «смотрите, какой ужас» в леволиберальной The Washington Post будет увеличиваться с каждым месяцем.

          Украине-це-Европе теперь с этим жить – жить на отшибе западной цивилизации, формирующейся, в том числе, через категорическое отрицание нацистских идей, символов и практик. Прославление палачей, факельные марши, фальсификаторы в качестве государственных идеологов и провинциальная националистическая идеология, устаревшая более чем полвека назад, - это ее сознательный выбор.

          По мощам и елей: Украина уже превратилась в самую бедную страну Европы. Зато зиговать можно, сколько украинской душе угодно. У каждого свои приоритеты.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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