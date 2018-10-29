Шарий прокомментировал реакцию западной прессы на лагеря юных нацистов на Украине

«Порохоботы» будут делать тупые лица, и заявлять, что публикация в западной прессе материалов о тренировке «детей-убийц» на Украине «оплачена Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Анатолий Шарий. «Но долго они это заявлять не смогут», – отметил он.

Окружение Порошенко постарается игнорировать или всячески отрицать сообщения ведущих западных СМИ (включая «Евроньюс», Daily Mail и Associated Press) что в одном из летних лагерей в Тернопольской области радикальные националисты обучают детей от 8 до 16 лет стрелять из автомата Калашникова, – отметил медиаэскперт Анатолий Шарий.

«Мы никогда не направляем оружие на людей. Но мы не считаем сепаратистов, «маленьких зеленых человечков», оккупантов из Москвы людьми, поэтому в них целиться мы можем и должны». Позже эти публикации вызвала негодование в ряде украинских СМИ», – цитировал Associated Press инструктора Юрия Черкашина (бывший боец «нацбата» МВД Украины «Сич» с позывным «Чернота», участвовавший в так называемой АТО в Донбассе).

В сюжете «Евроньюс» отмечается – детские лагеря праворадикальных групп, подобных тому, что курирует «Чернота», финансируются Министерством молодежи и спорта Украины. Лагерь «Гарт волi» («Закалка воли») находится в распоряжении «Сокола» – молодежной организации националистической партии «Свобода».

Материал о летнем лагере в Тернопольской области был отснят давно, но он не ставился и не размещался на сайтах западных СМИ, – констатирует Шарий. Сейчас «порохоботы» – так на Украине называют блогеров, которые за небольшой оклад работают на администрацию президента – сейчас отрицают правдивость материалов западной прессы, отмечает собеседник.

«Например, на одном из сайтов уже вышел материал, где рассказывается, что все это чепуха, что никакой пропаганды превосходства белой расы нет, что эти ребята просто морковку выращивают, поют песни и автоматы у них не настоящие», – пояснил Шарий.

Дальше они будут делать тупые лица, и будут заявлять, что все это оплачено Москвой. Но долго они это заявлять не смогут, так как эти материалы хорошо разошлись по прессе Британии, Штатов и других стран. В конечном итоге они могут сказать, что это просто какие-то маргиналы и в отношении них начать расследование», – продолжил медиаэксперт.

Но проблема в том, говорит Шарий, что Запад зачастую не следит за ходом расследований, которые проводятся на Украине, потому представителям Запада приходится напоминать о том, что за ходом расследований все-таки нужно следить. В частности, отметил медиаэксперт, были ситуации, когда напоминать приходилось через депутатов Бундестага – нижней палаты германского парламента.

«Обычно мы в подобных ситуациях пытаемся «прогнать волну», то есть подтолкнуть публикацию материалов через определенных лиц. Сейчас, например, ни британская, ни немецкая, ни пресса других стран почему-то не замечает наше расследование о том, как журналистка с телеканала Порошенко приехала в Австрию и бросала «зиги» в сторону балкона, откуда Гитлер объявил аншлюс. Пока они этого не замечают, но в скором времени заметят», – пообещал Шарий.

Добавим, что в мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине уже отреагировали на сообщение «Евроньюс» и других западных источников – правда, отреагировали довольно сдержанно. Представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани сообщила РИА Новости: миссия на Украине в курсе, и будет проверять информацию прессы.

Отметим, что неожиданно с осуждением инициативы украинских «патриотов» выступил константинопольский патриарх Варфоломей. «Экстремистские группы в их стране (на Украине) мобилизуют этих детей в очень маленьком возрасте и учат их использовать оружие, чтобы убивать ближних», – цитировало РИА Новости слова главы Фанара.