Спикер Верховной рады назвал Гитлера главным демократом

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в эфире ICTV похвалил фюрера Германии Адольфа Гитлера за насаждение демократии.

«Я сам огромный сторонник прямой демократии. (...) Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 1930-х годах», – передает РИА «Новости».

Депутат также призвал не забывать вклад Гитлера в «развитие демократии».

Ранее украинский консул в Гамбурге Василий Марущинец, по словам журналиста Анатолия Шария, писал в соцсетях, что «быть фашистом почетно» и что он испытывает резкую неприязнь ко всем, кто не поддерживает идеи национализма. Министерство иностранных дел Украины отстранило Марушинца от работы за антисемитские высказывания.