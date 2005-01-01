Украинский консул в Германии пострадал за антисемитизм

Министерство иностранных дел Украины отстранило украинского консула в Гамбурге Василия Марушинца за антисемитские высказывания.

«На этот момент консул отстранен от выполнения своих служебных обязанностей. Мы не исключаем его отзыва в Украину из Гамбурга. Вместе с тем еще продолжается тщательная проверка всех деталей, по итогам которых мы проинформируем общественность дополнительно», – сообщила представитель МИД Украины Марьяна Беца, передает «112 Украина».

По ее словам, что министерство «категорически осуждает любые формы дискриминации, ксенофобии и антисемитизма».

«Обидно, что такая ситуация имеет место. Это, на самом деле, пожалуй, впервые у нас такая ситуация сложилась. Однозначно, что об этом будет проинформировано правительство Германии, где аккредитовано указанное лицо, если это лицо будет отозвано. Мы не исключаем, что такое произойдет в ближайшее время», – отметила Беца.

При этом МИД Украины не смог проверить сообщения антисемитского характера на странице Марущинца, сообщает Reuters.

В воскресенье стало известно, что Министерство иностранных дел Украины проверяет сообщения о том, что сотрудник генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещал антисемитские публикации в соцсетях.

Ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что Марущинец регулярно делает публикации антисемитского содержания, в частности оправдывает Холокост и события в Бабьем Яру. Так, в своем Facebook Марущинец, по словам Шария, писал, что «быть фашистом почетно» и что он испытывает резкую неприязнь ко всем, кто не поддерживает идеи национализма. В своем блоге на YouTube Шарий показал страницу украинского дипломата в социальной сети и зачитал некоторые высказывания.