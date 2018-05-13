Консула Украины в Гамбурге проверяют на антисемитизм

Министерство иностранных дел Украины проверяет сообщения о том, что сотрудник генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещал антисемитские публикации в соцсетях, сообщил глава ведомства Павел Климкин.

«Проверяем и вскоре сообщим результат», – сообщил Климкин в Facebook.

Ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что Марущинец регулярно делает публикации антисемитского содержания, в частности оправдывает Холокост и события в Бабьем Яру. Так, в своем Facebook Марущинец, по словам Шария, писал, что «быть фашистом почетно» и что он испытывает резкую неприязнь ко всем, кто не поддерживает идеи национализма. В своем блоге на YouTube Шарий показал страницу украинского дипломата в социальной сети и зачитал некоторые высказывания.

Россия ранее предостерегала Соединенные Штаты от продолжения политики поощрения украинского национализма.