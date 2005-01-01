Шарий сделал подборку нацистских заявлений консула Украины в Германии

Блогер Анатолий Шарий сделал подборку нацистских заявлений украинского консула в Германии Василия Марушинца.

Соответствующее видео Шарий выложил в своем блоге на YouTube.

Шарий приводит отрывок из выпуска новостей, в котором министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Марушинец не высказывал свои взгляды публично.

Однако блогер нашел страницу украинского консула в Facebook, а также его комментарии в некоторых сообществах соцсети.

«Восстановим (...) Украину в ее границах: от Рейна до Алтая, от моря Белого до моря Средиземного. Какие еще мадьяры? Какие еще греки и румыны? Вы что?», – написал Марушинец в одной из групп.

«Такой национальности, как татары, не существует», – пишет консул в другом открытом источнике.

«Вся Молдова (...) является неотъемлемой частью арийской сверхдержавы со столицей в Киеве», – также считает Марушинец.

Кроме того, он пишет, что дети должны с рождения знать, что Россия является врагом, оскорбляет народ Польши, Венгрии и тд.

Шарий подчеркивает, что основная масса публикаций сделана за последние полгода.

Напомним, накануне Марушинца отстранили от выполнения служебных обязанностей за антисемитские высказывания. В МИД Украины начато служебное расследование.