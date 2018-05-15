МИД Украины отозвал заподозренного в антисемитизме консула из Германии

Киев отозвал украинского консула в немецком Гамбурге Василия Марушинца на время служебного расследования на предмет возможной причастности дипломата к антисемитским высказываниям, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

По словам Климкина, дипломата уже отозвали «для дисциплинарного производства», чтобы «выяснить каждую деталь», передает РИА «Новости».

«Завтра он будет в Киеве, будем разбираться. Но если все факты подтвердятся, то, конечно, в МИДе шансов у таких людей нет», – заявил Климкин в эфире телеканала АТR.

Накануне Марушинца отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что Марущинец регулярно делает публикации антисемитского содержания, оправдывает Холокост и события в Бабьем Яру. В своем блоге на YouTube Шарий показал страницу украинского дипломата в социальной сети и зачитал некоторые высказывания.