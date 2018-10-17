Опубликовано фото зигующего экс-консула Украины в Гамбурге

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский опубликовал фотографию бывшего консула Украины в Гамбурге Василий Марущинца в момент выполнения им нацистского приветствия.

«Экс-консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец приветствует собравшихся на праздновании четвертой годовщины батальона (запрещенной в России экстремистской организации – прим. ВЗГЛЯД) «Карпатська січ», – написал Долинский на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, в мае министерство иностранных дел Украины отстранило Марушинца от работы за антисемитские высказывания.

Ранее украинский консул в Гамбурге Василий Марущинец, по словам журналиста Анатолия Шария, писал в соцсетях, что «быть фашистом почетно» и что он испытывает резкую неприязнь ко всем, кто не поддерживает идеи национализма.

После этого еврейские организации заявили о росте антисемитизма на Украине.