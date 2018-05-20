Еврейские организации заявили о росте антисемитизма на Украине

Руководители еврейских общин и организаций призвали украинские власти не допустить распространения антисемитизма и ксенофобии, рост которого в стране вызывает озабоченность, заявил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Выразить глубокую озабоченность ростом антисемитских инцидентов, проявлениями ксенофобии и нетерпимости, в частности, нападениями на ромов», – опубликовал он в Facebook текст заключительного документа совещания глав еврейских общин.

Руководители еврейских общин и организаций также призвали украинских правоохранителей, СБУ и органы прокуратуры выявлять и привлекать к ответственности виновных в антисемитских преступлениях, вандализме на местах Холокоста, преступлениях на почве ненависти».

Депутатов Верховной рады просят принять «определение антисемитизма, предложенное Международным альянсом памяти Холокоста».

По данным Министерства по делам диаспоры Израиля, количество антисемитских инцидентов на Украине в 2017 году увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом, что происходит на фоне прославления националистических лидеров, ответственных за убийство и изгнание евреев во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

Израильские эксперты констатируют, что «уже второй год подряд на Украине регистрируется наибольшее количество антисемитских инцидентов среди всех стран бывшего Советского Союза».

Напомним, ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что сотрудник генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец регулярно делает публикации антисемитского содержания, в частности оправдывает Холокост и события в Бабьем Яру. Позже Киев принял решение об отзыве консула.